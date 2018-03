Westworld 2: per il poster della nuova stagione il caos prenderà il controllo

“Chaos takes control”: il caos prenderà il sopravvento nella seconda stagione di Westworld – in onda negli U.S.A. da domenica 22 aprile e in contemporanea su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata da lunedì 23 alle 03.00 (poi in versione doppiata in italiano dal 30 alle 21.15) –, e i fan non vedono l’ora di vedere Dolores in versione “vendicatrice”, intenzionata a prendere possesso del mondo che, lei è convinta, appartiene alle creature di Arnold, e non ai visitatori e alla Delos Destinations.

A giudicare dal trailer, che trovate in testa all'articolo sotto il titolo, la S02 sarà proprio quella della ribellione, e a guidare la ribellione sarà ovviamente il personaggio di Evan Rachel Wood. Anche Maeve, però, non starà a guardare, e considerando quanto visto nella S01, possiamo aspettarci grandi cose dal personaggio di Thandie Newton. Ma bando alle ciance: HBO ha rilasciato il poster ufficiale della seconda stagione di Westworld, che potete vedere qui sotto.