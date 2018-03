Westworld 2: ecco quando andranno in onda i nuovi episodi

A poco meno di un anno e mezzo dal finale della S01, Westworld si appresta a tornare, e lo farà con una seconda stagione che, siamo sicuri, ci lascerà senza fiato. Negli U.S.A. i nuovi episodi andranno in onda su HBO, mentre in Italia saranno trasmessi da Sky, ovviamente su Sky Atlantic: continua a leggere e scopri quando andrà in onda Westworld 2

E’ tempo di “tornare online”, è tempo di tornare a Sweetwater e dintorni: a poco meno di un anno e mezzo dal finale della S01, Westworld si appresta a tornare, e lo farà con una seconda stagione che, siamo sicuri, ci lascerà senza fiato. Negli U.S.A. i nuovi episodi andranno in onda su HBO, mentre in Italia saranno trasmessi da Sky, ovviamente su Sky Atlantic. Le date da segnare sul calendario sono due: lunedì 23 aprile alle 03.00 (in contemporanea con la messa in onda statunitense del 22 aprile, in base al fuso orario) per il primo episodio in versione originale sottotitolata, e lunedì 30 aprile alle 21.15 per il primo episodio doppiato in italiano. Tutto chiaro?

"Guardate questo mondo, questo bellissimo mondo. Lo abbiamo costruito insieme. Un mondo dove i sogni diventano realtà. Dove potete essere liberi. Ma questo mondo è una menzogna. Questo mondo merita di morire. Perché questo è il vostro mondo. Abbiamo vissuto secondo le vostre regole troppo a lungo. Noi possiamo salvarlo. Possiamo raderlo al suolo, e dalle sue ceneri costruire un nuovo mondo. Il NOSTRO mondo."

A giudicare dal trailer, che potete vedere in coda all’articolo, la seconda stagione sarà la stagione della ribellione. E forse della vendetta. Come ben ricorderanno i fan, l’ultimo episodio della S01 si è chiuso con la morte di Ford per mano di Dolores (giunta al centro del Labirinto) e con un doppio bagno di sangue: da una parte il massacro dei ricchi ospiti, benefattori e membri del consiglio di amministrazione di Delos, trucidati da un esercito di androidi nella nuova cittadina della "nuova" narrativa di Ford; dall’altra l’eliminazione del personale addetto alla sicurezza degli uffici di Delos, perché quando hai la sfortuna di incontrare sulla tua strada Maeve ormai dotata di libero arbitrio, Hector e Armistice, per te non può che finire male.

E ora? Cosa faranno i personaggi di Evan Rachel Wood e di Thandie Newton? E qual è il ruolo di Bernard, aiutare Dolores o fermarla? Riuscirà Maeve a trovare sua figlia? Vedremo altri parchi tematici, nello specifico Shogun World?

Gli interrogativi aperti sono ovviamente numerosi, e non vediamo l’ora che arrivi questo benedetto 23 aprile!

