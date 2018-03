Thank You For The Rain vince Sguardi Altrove Film Festival. Tutti i vincitori

Una scena di Thank You For The Rain

Domenica 18 marzo si è concluso il 25° Sguardi Altrove Film Festival . Le tre sezioni competitive (Nuovi Sguardi, #FrameItalia e Sguardi(S)confinati hanno visto trionfare nell'ordine Thank You For The Rain, Il Club dei Centenari e Large Soldier.

Domenica 18 marzo si è chiuso il 25° Sguardi Altrove Film Festival. Sabato sera, 17 marzo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre sezioni competitive.

Per la sezione principale Nuovi Sguardi, il concorso internazionale a regia femminile dedicato a documentari e lungometraggi di finzione, ad aggiudicarsi il Premio Cinema Donna 2018 è Thank You For The Rain (Norvegia/Regno Unito, 2017). Il documentario della regista norvegese Julia Dahr racconta la storio di uno straordinario contadino kenyota, Kisilu Musya, capace di mobilitare le Nazioni Unite sugli effetti del cambiamento climatico che stanno colpendo la sua famiglia e la sua comunità.

A trionfare nel concorso #FrameItalia - Premio del Pubblico, sezione aperta anche alla regia maschile dedicata a film, documentari e cortometraggi italiani, gli spettatori del festival hanno attribuito il riconoscimento al documentario Il Club dei Centenari di Pietro Mereu (Italia, 2016), un viaggio nella remota provincia sarda dell'alta Ogliastra, dove si concentra il maggior numero di ultracentenari a livello mondiale.

Il Premio per il Miglior Cortometraggio del concorso internazionale a regia femminile Sguardi(S)confinati è stato invece assegnato alla regista Noa Gusakov per l'anteprima italiana Large Soldier (Israele, 2017), che ha ricevuto anche il Premio Talent Under 35 offerto dal Comune di Rho. Ambientato nel 1973, il cortometraggio racconta di Sherry, una quindicenne alla ricerca dell'amore tra i soldati del suo Paese in guerra.