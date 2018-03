Francesco De Gregori annuncia le date di "Tour 2018"

Francesco De Gregori torna sul palco per il suo "Tour 2018". Dopo aver girato l'Europa con tappa al Bataclan di Parigi, il cantautore romano torna ad esibirsi sui più importanti palcoscenici italiani. La data d'inizio è il 6 luglio, con il primo appuntamento alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

La formazione di "Tour 2018"

A meno di cinque mesi dalla fine della sua tournee europea, Francesco De Gregori è pronto per esibirsi nuovamente, cantando per i suoi fan successi come "Rimmel", inclusa anche nel suo ultimo doppio album live "Sotto il Vulcano". Per "Tour 2018" il cantautore romano torna con una formazione già rodata durante il suo tour in Europa e negli Stati Uniti: Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte. Per il gruppo, il tour italiano di De Gregori sarà una prima volta assoluta. Commentando l'inizio di questa nuova avventura, l'artista ha detto: "Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note, ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte".

Le date del "Tour 2018"

"Tour 2018" inizierà il 6 luglio a Roma, dove De Gregori si esibirà nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il 7 luglio sarà a Spoleto al Festival dei Due Mondi, il 13 luglio a Gardone Riviera presso il Teatro del Vittoriale, il 14 luglio a Vigevano presso il Castello Sforzesco, il 15 luglio all'Arena Teatro Sociale di Como, il 19 luglio all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il 21 luglio al Carroponte di Milano, l’11 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, il 12 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello, il 14 agosto in Piazza Carli ad Asiago, il 19 agosto a Presicce, in provincia di Lecce, in Piazza delle Regioni, il 22 agosto a Soverato, Catanzaro, nella Summer Arena, il 24 agosto nell'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania), per chiudere il 3 settembre a Scario, Salerno, in Piazzale del Porto.