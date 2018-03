Da Milano a Bergamo, due forti boati scuotono la Lombardia

Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, intorno alle 11:15 di giovedì. Tanto rumore per nulla? Forse è il caso di dirlo. A provocare i due forti boati, come hanno riferito fonti dell'Aeronautica Militare, sono stati infatti due caccia che hanno infranto la barriera del suono provocando il fenomeno del "boom sonico". I due forti boati sono stati avvertiti anche in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Canton Ticino.

L'allarme scattato per intercettare un volo di linea

Fonti militari hanno riferito che i due Eurofighter sono decollati, in seguito a un allarme, per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base.

Tam tam sui social e non solo

Centinaia le testimonianze sui social: c'è chi racconta di vetri e pareti che hanno tremato, chi di persone che addirittura si sarebbero riversate in strada. Il quotidiano Il Giorno riferisce che il tribunale di Bergamo è stato evacuato, mentre il comune, attraverso Twitter, ha spiegato che polizia locale e vigili del fuoco non hanno avuto evidenze di esplosioni in zona.