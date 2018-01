Migranti, per Telefono Azzurro in un anno scomparsi 15mila minori

I minori stranieri non accompagnati scomparsi in Italia nell’ultimo anno sono 15mila. È questo il dato allarmante emerso dalla tavola rotonda conclusiva del “Progetto Just”, co-finanziato dalla Commissione Europea e guidato da Telefono Azzurro. Il progetto, iniziato nell'ottobre 2016 con il coinvolgimento delle Prefetture di Treviso, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Ragusa, è stato creato con l'obiettivo di realizzare e progettare azioni mirate a livello territoriale in grado di ridurre i rischi, tutelando i diritti dei minori.

Caffo: “Un problema che va affrontato”

Per Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, "quindicimila minori scomparsi in Italia nell'ultimo anno, milioni in tutta Europa, sono numeri che danno il senso di un problema che va affrontato. I minori stranieri non accompagnati rappresentano una sfida per tutti - ha proseguito - . Da un sistema di accoglienza occorre passare a un sistema efficace di integrazione, attraverso un percorso di rete che deve essere offerto a questi ragazzi. Il 'Progetto Just' ci consente di guardare avanti costruendo insieme un percorso di inserimento e protezione dai rischi della tratta e dello sfruttamento che coinvolgano questi minori".

Serve coordinamento europeo

L'incontro è stato l'occasione per improntare una base di discussione legislativa e sociale che sarà oggetto di riflessioni future. "L'elemento che emerge dalla conferenza – ha concluso Caffo - è il bisogno di coordinamento a livello europeo, nazionale e nelle singole realtà locali in cui le prefetture svolgono un ruolo chiave rappresentando un punto di incontro operativo per i minori". In tal senso è fondamentale il potenziamento ulteriore dell'attività della Linea unica europea 116000, gestita in Italia da Telefono Azzurro, un servizio gratuito rivolto non soltanto a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il ritrovamento di minori, nel Paese di appartenenza o in un altro Stato europeo, ma un vero e proprio servizio di prevenzione del fenomeno, nonché di consulenza psicologica e legale.

