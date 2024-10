Sono bot che, come spie tradizionali, rimangono inattivi per anni prima di colpire a suon di fake news e immagini generate con l'AI. Le loro interazioni sono sofisticatissime, gli account operativi da oltre dieci anni ormai e il loro impatto sul voto (non solo negli Stati Uniti) preoccupante. Come fidarsi, dunque, di ciò che vediamo online?