Possiamo davvero educare l'algoritmo di TikTok?

Un gruppo di ricercatori dell'università di Boston ha analizzato i dati degli utenti di TikTok per provare a scoprire il funzionamento di uno degli algoritmi meno trasparenti dell’universo dei social media. I risultati dell’indagine potrebbero aiutarci a capire come migliorare la fruizione dei contenuti che oggi riceviamo in modo automatizzato, tramite raccomandazione algoritmica, senza poterci difendere da post e video ritenuti spesso dannosi per la salute mentale di giovani e adolescenti