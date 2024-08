Telegram e le violenze online mai fermate: cosa si nasconde nelle chat

Tanto si è parlato in questi giorni dell'arresto di Durov, fondatore della piattaforma, ma forse poco si è detto sulle principali vittime degli abusi che avvengono all'interno dell'app: le donne. Abbiamo intervistato Silvia Semenzin, ricercatrice che ha passato mesi dentro canali misogini e sessisti per capire come funziona questo angolo della “manosfera” italiana