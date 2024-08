L’uso dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, l’interazione tra forme d’arte diverse, i punti di contatto tra la danza e il cinema. Abbiamo incontrato Wayne McGregor, direttore del settore danza della Biennale di Venezia, in occasione della prima mondiale del suo nuovo lavoro “We Humans are movement” creato per il Palazzo del Cinema al Lido