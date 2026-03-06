Paralimpiadi Invernali, sorvolo inclusivo per la cerimonia d'apertura

I piloti in carrozzina del WeFly! Team e di Ali per Tutti hanno volato con i colori del Comitato Paralimpico Internazionale sull’Arena di Verona

Venerdì 6 Marzo 2026, in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i piloti con disabilità del WeFly! Team e di Ali per Tutti hanno effettuato un sorvolo con i fumi verde, blu e rosso - colori del Comitato Paralimpico Internazionale - sopra l’Arena di Verona.

Si tratta di un evento unico, organizzato nell’anno del 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati nel 1976 a Örnsköldsvik (Svezia). Per la prima volta nella storia, questo evento viene ufficialmente inaugurato con il sorvolo di una pattuglia aerea composta da piloti paraplegici e tetraplegici: un tributo da parte di un’eccellenza italiana nel segno dello sport, dell’inclusione e dell’innovazione, al Comitato Paralimpico Internazionale, alla Fondazione Milano Cortina 2026 e ai 600 atleti e atlete in gara provenienti da tutto il mondo.

I piloti del WeFly! Team e di Ali per TuttI hanno offriranno inoltre il loro prezioso contributo durante il pre-show della Cerimonia d’Apertura Paralimpica.

Ali per Tutti e WeFly! Team provengono da storie personali uniche e percorsi differenti e voleranno insieme per la prima volta proprio in occasione di questo sorvolo.

Chi sono i piloti?

I piloti del WeFly! Team (Alessandro Paleri e Marco Cherubini con Walter Mondani) e di Ali per Tutti (Paolo Pocobelli) rappresentano una realtà unica al mondo nel campo dell’Aviazione civile e dimostrano come sia possibile il volo ai più alti livelli anche per le persone in carrozzina. In diverse occasioni, queste due squadre hanno rappresentato nel mondo, con orgoglio, i colori italiani, ricevendo ovunque consensi e apprezzamenti. Ali per Tutti e WeFly! Team sono associazioni senza scopo di lucro, hanno il patrocinio dell’Aero Club d’Italia e insieme rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello dell’aviazione civile italiana.

WEFLY! TEAM

Il WeFly! Team è l'unica pattuglia aerea inclusiva al mondo in cui due dei tre piloti sono in carrozzina. Alessandro Paleri, leader, tetraplegico dal 1987 e Marco Cherubini, paraplegico dal 1995, non hanno l'uso delle gambe e pilotano i loro aerei acrobatici Van’s Rv-7 autocostruiti solo con le mani, grazie a un comando speciale, progettato e realizzato dallo stesso Alessandro che è un ingegnere aerospaziale. Vola con loro, come gregario destro, il pilota Walter Mondani.

Completano la pattuglia: il supervisore all’addestramento ed ex gregario destro Erich Kustatscher, istruttore di volo su aerei ed elicotteri e il PR e Speaker, Pino Di Feo, pilota civile, giornalista professionista e ufficiale della Riserva Selezionata dell’Aeronautica Militare.

Paolo Pocobelli – Ali per Tutti

Paolo Pocobelli, invece, è ad oggi l’unico pilota professionista e istruttore di volo disabile in Italia. È Chief Instructor presso la Scuola di Volo dell’Aero Club di Verona, Ufficiale dell’Esercito in congedo e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su nomina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Paraplegico dal 1994, è stato ed è il primo pilota disabile commerciale italiano, il primo istruttore di volo, il primo esaminatore, primo pilota acrobatico non in categorie riservate e ha curato l’addestramento per l’abilitazione al volo acrobatico per i piloti del WeFly! Team.