Nba, LeBron James lascia i Lakers ma continuerà a giocare

A 42 anni da compiere il prossimo dicembre, LeBron James giocherà la sua 24esima stagione Nba. Il miglior marcatore di tutti i tempi della lega professionistica americana di basket non ha intenzione di ritirarsi ma cambierà squadra, chiudendo il su rapporto con i Los Angeles Lakers, iniziato nel 2018 e coronato da un titolo di campione Nba nel 2020.

Verso i Golden State Warriors?

Ad annunciarlo è stato il CEO di Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco, con i Golden State Warriors.