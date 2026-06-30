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Nba, LeBron James lascia i Lakers ma continuerà a giocare

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Il miglior marcatore di sempre della lega professionistica di basket Usa dice addio a Los Angeles ma non si ritira. Per lui pista Warriors

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A 42 anni da compiere il prossimo dicembre, LeBron James giocherà la sua 24esima stagione Nba. Il miglior marcatore di tutti i tempi della lega professionistica americana di basket non ha intenzione di ritirarsi ma cambierà squadra, chiudendo il su rapporto con i Los Angeles Lakers, iniziato nel 2018 e coronato da un titolo di campione Nba nel 2020.

Verso i Golden State Warriors?

Ad annunciarlo è stato il CEO di Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco, con i Golden State Warriors.

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