Fair play finanziario, l'Uefa multa la Juventus

La Juventus è entrata in regime di settlement agreement per le violazioni delle norme relative al Fair Play Finanziario, nello specifico per non aver rispettato il principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni. La notizia è arrivata dall'Uefa. Il club italiano sarà sottoposto a una sanzione finanziaria che potrà raggiungere un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la Uefa. Inoltre, spiega una nota della Uefa, i club sottoposti a settlement agreement saranno soggetti a restrizioni nella registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni europee.