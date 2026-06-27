Qualifiche dominate dalla casa di Noale, che piazza anche il giapponese Ogura in seconda posizione e Raul Fernandez in quarta. Bagnaia quinto, solo settimo Marc Marquez. Alla 15 in programma la Gara Sprint

Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGp. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Quarta l'altra Aprilia trackhouse di Raul Fernandez davanti a Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale.

Marc Marquez parte settimo, niente Q2 per il fratello Alex

Settimo il campione del mondo Marc Marquez sull'altra Rossa. Alex Marquez (Ducati team Gresini) non prenderà parte al Q2 dopo la caduta di ieri: nonostante il nono tempo nelle FP2, ha deciso di riposare in vista delle prossime sessioni e partirà 12esimo. Alle 15 è in programma la Sprint Race.