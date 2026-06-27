Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, ad Assen prima fila tutta targata Aprilia: pole a Martin, Bezzecchi è terzo

Sport
©Getty

Qualifiche dominate dalla casa di Noale, che piazza anche il giapponese Ogura in seconda posizione e Raul Fernandez in quarta. Bagnaia quinto, solo settimo Marc Marquez. Alla 15 in programma la Gara Sprint

ascolta articolo

Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGp. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Quarta l'altra Aprilia trackhouse di Raul Fernandez davanti a Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale.

Marc Marquez parte settimo, niente Q2 per il fratello Alex

Settimo il campione del mondo Marc Marquez sull'altra Rossa. Alex Marquez (Ducati team Gresini) non prenderà parte al Q2 dopo la caduta di ieri: nonostante il nono tempo nelle FP2, ha deciso di riposare in vista delle prossime sessioni e partirà 12esimo. Alle 15 è in programma la Sprint Race.

Jorge Martin
©Getty

Sport: Ultime notizie

Mondiali, Spagna e Belgio ai sedicesimi con Capo Verde: Uruguay fuori

live Sport

Altri verdetti nella notte italiana, dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una...

Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi

Sport

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026 si disputa in Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA World Cup...

Mondiali, i risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out

Sport

Altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana,  dopo che ieri sera la...

Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4 e Senegal-Iraq 5-0

Sport

La Francia supera per 4-1 la Norvegia e conquista il primo posto nel Gruppo I, proprio a scapito...

Calcio, Reggina: definita la cessione a una società di Lotito

Sport

A dare l'annuncio dell'operazione - sui social - è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco...

Sport: I più letti