MotoGP Francia, le qualifiche: Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez

L'italiano su Ducati ha ottenuto la prima posizione a Le Mans e partirà davanti a tutti nella Sprint, prevista nel pomeriggio di oggi alle 15, e nel GP di domani. In prima fila anche l'attuale campione del mondo e l'Aprilia di Marco Bezzecchi, terzo. In seconda fila partiranno Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha)

Sul circuito di Le Mans, il pilota torinese Francesco Bagnaia ha ottenuto la pole position precedendo di appena 12 millesimi Marc Marquez. In prima fila, con due Ducati, ci sarà anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Nella seconda fila partirà Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto nell’ordine Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Terza fila per Joan Mir davanti a Jorge Martín e Ai Ogura, poi Alex Marquez, Johann Zarco e Alex Rins. Alle 15 si correrà la gara Sprint