Nella seconda stagione della serie firmata da Sydney Sibilia, in onda dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, ritornano le avventure di Max Pezzali e Mauro Repetto alle prese con il successo del primo album. Tra dubbi e imprevisti, il duo di Pavia potrà contare sugli amici di sempre, Cisco e Nemorino

Non saranno puntuali, spesso combinano disastri, ma quando Max (Elia Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) hanno bisogno di loro sanno esserci: Cisco e Nemorino sono gli amici che nessun successo può sostituire. In Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), in onda dal 9 ottobre ogni venerdì Sky e in streaming solo su NOW, la provincia passa anche da loro, tra ironia, guai e legami che resistono al tempo.

Cisco, interpretato da Davide Calgaro (IL CAST), è sarcastico e disincantato, mentre Nemorino, a cui dà volto Riccardo Armiento, è più ingenuo e sgangherato. Insieme rappresentano il lato più spontaneo e divertente della vita di Max, quello che lo tiene con i piedi per terra mentre il successo degli 883 cambia ogni cosa. Possono arrivare in ritardo, sbagliare tempi e modi, ma non fanno mai mancare la loro presenza. Perché, come cantano gli 883 in Gli anni, gli amici veri sono quelli del "tranquillo, siamo qui noi".

I DUBBI DOPO IL SUCCESSO

Dopo il successo travolgente del primo album, Max Pezzali e Mauro Repetto si ritrovano a fare i conti con una nuova realtà: il sogno si è avverato, ma ora bisogna capire come andare avanti. Tra le aspettative del pubblico, le pressioni dell’industria musicale e desideri che iniziano a divergere, la vera sfida è trovare una direzione senza perdere sé stessi e la loro amicizia.

Da venerdì 9 ottobre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 la serie ideata e diretta da Sydney Sibilia arriva su Sky e in streaming solo su NOW. Ogni venerdì una nuova puntata.