Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
Arrow-link
Arrow-link

Nord Sud Ovest Est, il successo e gli amici che non mollano mai nella serie sugli 883

Spettacolo
Ph. Paolo Ciriello

Nella seconda stagione della serie firmata da Sydney Sibilia, in onda dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, ritornano le avventure di Max Pezzali e Mauro Repetto alle prese con il successo del primo album. Tra dubbi e imprevisti, il duo di Pavia potrà contare sugli amici di sempre, Cisco e Nemorino

Non saranno puntuali, spesso combinano disastri, ma quando Max (Elia Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) hanno bisogno di loro sanno esserci: Cisco e Nemorino sono gli amici che nessun successo può sostituire. In Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), in onda dal 9 ottobre ogni venerdì Sky e in streaming solo su NOW, la provincia passa anche da loro, tra ironia, guai e legami che resistono al tempo.

Cisco, interpretato da Davide Calgaro (IL CAST), è sarcastico e disincantato, mentre Nemorino, a cui dà volto Riccardo Armiento, è più ingenuo e sgangherato. Insieme rappresentano il lato più spontaneo e divertente della vita di Max, quello che lo tiene con i piedi per terra mentre il successo degli 883 cambia ogni cosa. Possono arrivare in ritardo, sbagliare tempi e modi, ma non fanno mai mancare la loro presenza. Perché, come cantano gli 883 in Gli anni, gli amici veri sono quelli del "tranquillo, siamo qui noi".

I DUBBI DOPO IL SUCCESSO

Dopo il successo travolgente del primo album, Max Pezzali e Mauro Repetto si ritrovano a fare i conti con una nuova realtà: il sogno si è avverato, ma ora bisogna capire come andare avanti. Tra le aspettative del pubblico, le pressioni dell’industria musicale e desideri che iniziano a divergere, la vera sfida è trovare una direzione senza perdere sé stessi e la loro amicizia.

 

Da venerdì 9 ottobre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 la serie ideata e diretta da Sydney Sibilia arriva su Sky e in streaming solo su NOW. Ogni venerdì una nuova puntata.

TAG:

Prossimi Video

Margherita Vicario, la carriera

Musica

Marco Mengoni, la carriera

Musica

Falcon, Louis Garrel sarà John Elkann nel film di Bellocchio

Cinema

Travis Barker operato per la sindrome del tunnel cubitale

Spettacolo

Bridgerton, arriva lo spin-off su Lady Violet

Serie TV

Salute!, prime immagini e trama del film di Riccardo Milani

Cinema