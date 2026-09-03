Festival del cinema di Venezia, Gianni Amelio presenta "Nessun dolore"

Presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Nessun Dolore è il nuovo film di Gianni Amelio. Protagonista è Davide, un libraio romano la cui vita viene sconvolta dall'incontro con un bambino nordafricano e con una giovane migrante algerina. Nel cast Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 settembre distribuito da 01 Distribution.