Festival del cinema di Venezia, Gianni Amelio presenta "Nessun dolore"

Presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Nessun Dolore è il nuovo film di Gianni Amelio. Protagonista è Davide, un libraio romano la cui vita viene sconvolta dall'incontro con un bambino nordafricano e con una giovane migrante algerina. Nel cast Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 settembre distribuito da 01 Distribution.
Migrazione, integrazione e marginalità sociale sono i temi al centro di Nessun Dolore, il nuovo film di Gianni Amelio presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La vicenda è ambientata nella Roma contemporanea e segue le conseguenze di una scelta di accoglienza compiuta dal protagonista.
Nel cast Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, insieme a Beïdja Yahiaoui, Ramzi Lafrindi e Gabriel Bovino.
La storia di Davide
Il protagonista è Davide, un giovane libraio romano che conduce una vita solitaria tra il lavoro in una bancarella di libri usati e il rapporto con Elsa, una cliente diventata una presenza costante nella sua quotidianità.
Il suo equilibrio viene messo in discussione dall'arrivo di un bambino nordafricano che sembra instaurare con lui un legame particolare. Dopo un incidente che coinvolge il piccolo, Davide incontra Aminah, una giovane algerina arrivata in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo.
La casa diventa un luogo di accoglienza
Davide decide di ospitare Aminah. Con il passare del tempo, la sua abitazione accoglie altre persone prive di un luogo sicuro dove vivere.
La situazione genera tensioni nel quartiere e richiama l'attenzione delle autorità, mentre il protagonista si confronta con le conseguenze delle proprie scelte.
I temi del film
Attraverso il personaggio di Davide, Amelio affronta questioni legate alle migrazioni, all'integrazione e all'esclusione sociale. Il racconto segue le storie delle persone che entrano nella sua vita e il modo in cui la loro presenza modifica gli equilibri del protagonista.