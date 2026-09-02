Harry Potter, il trailer della serie ci porta dritti dentro Hogwarts

Hogwarts torna a mostrarsi nel nuovo trailer della serie televisiva di Harry Potter (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo). Le immagini accompagnano gli spettatori tra le aule della scuola di magia, la cerimonia dello Smistamento, il banchetto inaugurale e soprattutto il campo da Quidditch, offrendo un assaggio del mondo che HBO sta costruendo per il nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling.

La serie debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2026, con il primo episodio dedicato alla storia raccontata in Harry Potter e la pietra filosofale. Non sarà però una semplice trasposizione televisiva dei film già conosciuti dal pubblico. Il progetto punta infatti a tornare direttamente ai libri, con un cast completamente nuovo e maggiore spazio per personaggi, ambientazioni e dettagli che nelle precedenti versioni cinematografiche erano stati eliminati o ridimensionati.

Il primo anno a Hogwarts

Al centro della storia c’è ancora Harry Potter, interpretato da Dominic McLaughlin. Orfano e cresciuto con gli zii Dursley, il ragazzo scopre poco prima di compiere undici anni di essere un mago e riceve la possibilità di frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Il nuovo trailer porta proprio dentro la scuola, mostrando alcuni dei momenti destinati a segnare il primo anno di Harry. Dalla cerimonia dello Smistamento al banchetto inaugurale, il giovane mago comincia a conoscere il mondo al quale appartiene e a costruire le amicizie che lo accompagneranno nel corso della sua avventura.

Tra i nuovi compagni ci sono Ron Weasley e Hermione Granger, interpretati rispettivamente da Alastair Stout e Arabella Stanton. Insieme a loro Harry scoprirà gradualmente la verità sulla propria famiglia e sul legame con Lord Voldemort, il mago oscuro che aveva tentato di ucciderlo quando era ancora un bambino.

Il Quidditch al centro del trailer

Uno degli elementi più evidenti del nuovo filmato è il Quidditch. Il trailer mostra diversi momenti legati allo sport più amato dai maghi, confermando l’importanza che avrà nella prima stagione.

Il nuovo adattamento promette infatti di ampliare anche la parte della storia ambientata sul campo di gioco, insieme ad altri aspetti della vita quotidiana a Hogwarts. Il progetto punta così a sviluppare maggiormente un universo che nei film, per esigenze di durata, aveva dovuto necessariamente essere condensato.

Harry dovrà inoltre confrontarsi con Draco Malfoy, interpretato da Lox Pratt, e con il professor Severus Piton, che avrà il volto di Paapa Essiedu.

Una serie più fedele ai romanzi

La prima stagione sarà curata da Francesca Gardiner, vincitrice di due Emmy per il suo lavoro su Succession. L'obiettivo dichiarato è adattare direttamente i romanzi di Rowling, anziché replicare la saga cinematografica.

Questa impostazione permette di recuperare anche personaggi e situazioni che nel primo film erano stati esclusi o ridotti. Tra le novità c’è Pix, il poltergeist di Hogwarts interpretato da Peter Serafinowicz, oltre a diverse figure legate proprio al Quidditch.

Il trailer mostra inoltre i nuovi interpreti di alcuni dei personaggi più importanti della scuola, tra cui Albus Silente, interpretato da John Lithgow, e la professoressa McGranitt, affidata a Janet McTeer.

La minaccia della Pietra filosofale

Mentre Harry si ambienta nella nuova vita da mago, lui, Ron e Hermione iniziano a sospettare che qualcuno stia tentando di impossessarsi di una misteriosa pietra custodita all’interno di Hogwarts.

Il primo anno scolastico si trasforma così in un'avventura sempre più pericolosa, fino alla scoperta di una minaccia collegata proprio a Voldemort. Il nuovo trailer punta quindi non soltanto sull’effetto nostalgia, ma sulla promessa di raccontare nuovamente la storia dall’inizio, questa volta con più spazio per gli elementi presenti nel romanzo.