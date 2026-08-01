Venezia 83, Alberto Barbera racconta il dietro le quinte del Festival

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Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera racconta il dietro le quinte del Festival

Spettacolo
©Getty

Il direttore artistico Alberto Barbera traccia il bilancio del festival e racconta le complessità organizzative che precedono l'evento, in programma dal 2 al 12 settembre. Dalla difficile costruzione della griglia di programmazione alla gestione delle ospitalità alberghiere, Barbera affronta anche il rapporto con le major hollywoodiane, l'apertura ai film sull'intelligenza artificiale e il ruolo dei content creator nella comunicazione cinematografica.

All'indomani della presentazione dei film della prossima edizione, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido, il direttore artistico Alberto Barbera analizza il lavoro organizzativo che precede l'apertura della manifestazione. Tra le fasi più complesse figurano la costruzione della griglia di proiezione — un mosaico da rifare decine di volte per conciliare i giorni del festival con gli impegni e i vincoli di registi e attori — e la gestione delle ospitalità alberghere, condizionata dalla limitata disponibilità di camere di qualità e dalle esigenze logistiche degli spostamenti.

Rapporto con Hollywood e le strategie delle major

Interpellato sulla presenza dei blockbuster americani, Barbera spiega che per la prossima edizione il numero di titoli degli studios di Hollywood presenti è ridotto. Tale dinamica è legata a differenti strategie promozionali decise dalle case di produzione, come nel caso del film di Alejandro Iñárritu, o alla circostanza che alcune pellicole non risultavano pronte. Il direttore ribadisce tuttavia che i festival rimangono una tappa centrale per la promozione cinematografica.

Intelligenza artificiale e nuovi linguaggi della comunicazione

Il festival conferma l'apertura alle trasformazioni tecnologiche inserendo opere che esplorano l'intelligenza artificiale per incrementare le potenzialità creative degli autori. Sul fronte della comunicazione e della critica, l'edizione ospiterà un convegno organizzato dall'Anica e dall'Unione dei produttori per analizzare il ruolo dei content creator nella promozione dei film, con l'obiettivo di presidiare lo spazio digitale con un approccio informativo strutturato.

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