Tommaso Paradiso in tour: canto col mio pubblico

Dopo la data zero a Gorizia e il doppio sold out a Roma, Tommaso Paradiso sta proseguendo il tour nei palazzetti. Il cantautore ha parlato della tournée ai microfoni di Sky Tg24: “È una sintesi perfetta di quelle che sono le mie canzoni che oscillano tra malinconia e speranza”. A luglio l’artista sarà protagonista di altre sei date

Tommaso Paradiso è attualmente impegnato con la tournée nei palazzetti. Dopo la data zero a Gorizia e il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, l’artista sarà in concerto a Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e infine Napoli con lo spettacolo in programma il 30 aprile al PalaPartenope. “Cosa mi aspetta da questo tour? Di cantare le mie canzoni insieme alle persone che hanno comprato il biglietto per venirmi a sentire”, ha detto ai microfoni di Sky Tg24.

Una lunga scaletta che spazia dai successi con il gruppo Thegiornalisti ai brani più recenti della discografia solista, il cantautore ha raccontato: “È una sintesi perfetta di quelle che sono le mie canzoni che oscillano tra malinconia e speranza”. Tommaso Paradiso è tra i cantautori più amati e seguiti della scena musicale grazie anche a una penna che mescola leggerezza, malinconia e voglia di guardare al futuro. “Mi piace essere felice soprattutto, diciamo la verità, però per scrivere mi piace stare un po' nella malinconia”, ha dichiarato l'artista.

Dopo il tour nei palazzetti, a luglio Tommaso Paradiso sarà protagonista di altri sei appuntamenti. Concerti in programma a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo lavoro Casa Paradiso, entrato Top5 della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Dopo la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore ha lanciato una riedizione speciale del disco contenente il brano I romantici presentato in gara sul palco del Teatro Ariston.