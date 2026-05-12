GialappaShow, Paola Iezzi si sottopone al Quizzettone

È stata Paola Iezzi ieri sera ad affiancare il Mago Forest alla co-conduzione del GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, sfoggiando sul palco tutto il repertorio del suo talento artistico. Ha prima imitato Anna Oxa, nei panni inediti del personaggio di "Anna Transenna", ha poi duettato con il rapper Spasmo (Giovanni Vernia), rimandando al mittente a colpi di rap una originale proposta di matrimonio. Paola è stata anche protagonista di un cameo, nei panni della sorellastra Iris, nella nuova puntata di "Sensualità a corte", con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e ha ballato sulle note di uno stacchetto swing degli Anni 40 con il Mago Forest come una volta fecero Fred Astaire e Ginger Rogers. Ha duettato con Francesco Gabbani (Ross) in "Amici come prima" e con Amos (Alessandro Betti) in "Vamos a bailar (Esta vida nueva)".

Lo show - su TV8 e su Sky Uno/+ e on demand - ha registrato complessivamente quasi 950 mila spettatori medi in Total Audience. Su TV8 solo il primo passaggio ha totalizzato il 4,4% di share.

Tra le guest star, l'attrice Sarah Felberbaum, ospite di "Vererrimo", condotto da Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani; Matilda De Angelis, protagonista della nuova puntata della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani. Ospiti musicali, Tära, cantautrice italo-palestinese, e Tullio De Piscopo, alla batteria, che assieme ai Neri per Caso, hanno illuminato la scena sulle note di “Luglio, Agosto, Settembre (Nero)” di Area.