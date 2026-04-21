Giro di boa per GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest, che nella puntata di eri è stato affiancato da Jake la Furia. Una coppia di conduzione inedita e imprevedibile, ad alto tasso di comicità.

Jake ha mostrato infatti un lato comico inaspettato, la battuta sempre pronta, e con grande autoironia si è messo a disposizione del cast: è diventato consulente musicale per “Stasera tutto è Sanremo” di Stefano Di Martino (Gigi), e ha intervistato il regista di soap turche Kaskai Annanzi (Toni Bonji), proponendosi anche di cantare la sigla della serie di successo “La mamma dei cani”. Ha riunito i giudici di X Factor per l’ultima volta, sul palco con Achille Lauro (Giovanni Vernia) e Francesco Gabbani (Ross), e fatto il provino per il talent al rapper Spasmo (Giovanni Vernia). Ha poi duettato con i Neri per caso e lo GnuQuartet proponendo una sua versione de L’italiano, una delle canzoni più iconiche del nostro panorama musicale, e consolato la cantante Bereguarda (Brenda Lodigiani). Infine, ha rimandato al mittente le imperdibili proposte di lavoro di Pier Silvio Berlusconi (Ubaldo Pantani), prima di sottoporsi alla consueta intervista di Forest al “Caffe (corretto grappa) letterario”.

Lo show - su TV8 e su Sky Uno/+ e on demand - ha registrato complessivamente 1 milione 226 mila spettatori medi in Total Audience. Su TV8 solo il primo passaggio ha totalizzato il 5,4% di share. L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.