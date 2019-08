La seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna sta per giungere al termine. Mercoledì 21 agosto è andato in onda il sedicesimo e ultimo episodio, seguito dal primo dei due Best Of. Tuttavia, lo chef catalano più amato del piccolo schermo non vi abbandonerà: a partire dalla prossima settimana andrà in onda il secondo Best Of e il primo episodio della versione estiva del programma! In attesa di questi, nuovi e imperdibili appuntamenti, continua a leggere e scopri cos’è successo!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 16

L’ultimo episodio della gara di cucina più entusiasmante della Spagna ci ha portati nella Valle di Camprodon, fiore all’occhiello dei Pirenei catalani. Qui, quattro ristoratori, si sono sfidati a colpi di cucina, per decretare quale fosse la migliore zupperia della zona. La Valle è caratterizzata da un clima davvero freddo! Contro i brividi, cosa c’è di meglio di un buon piatto caldo?

La prima ristoratrice si è definita piuttosto abituata al freddo! Nadia del Panoramix proviene, infatti, dal sud della Russia e ha studiato biochimica a San Pietroburgo. Cinque anni fa ha conosciuto su internet il suo fidanzato e ha deciso di trasferirsi in Catalogna. Nadia, prima di allora, non aveva mai cucinato a livello professionale, e ha dovuto impegnarsi molto per diventare una vera esperta; ora la sua gastronomia è molto più elaborata. Pensa di poter vincere grazie alla sua cucina innovativa e aperta alla modernità. La visita al Panoramix è andata piuttosto bene, ed ha ottenuto un punteggio medio di 7,6.

Eva del Can Jordi, un locale molto piccolo e accogliente, è la seconda concorrente. La donna ha lasciato il caos di Barcellona per la tranquillità della Valle del Camprodon. Non avendo una formazione professionale cucina solo quello che le piace, soprattutto carne di puledro, la specialità del ristorante. Eva pensa di poter vincere, perché ha tantissima esperienza e ritiene di lavorare molto bene. Il ristorante ha ottenuto un punteggio medio di 6,0.

La terza concorrente dice che nella Valle lavorano anche i peggiori ristoranti, favoriti da una clientela numerosa. Il suo nome è Elena, co-proprietaria del Can Xicoy. Gestisce il ristorante col compagno, che si occupa della cucina, dai sapori molto caserecci. La donna pensa di poter vincere per il menu economico e il servizio eccellente. Il punteggio medio è stato di 6,4.

L’ultimo concorrente è Albert del Fonda Rigà, ristorante a gestione familiare, situato a ben 1500 m di altitudine. Possiede una famiglia numerosa: pensate che è parte di ben sei fratelli! La parola chiave del Fonda Rigà è “entusiasmo”, attraverso cui tutto lo staff lavora. La visita è stata di successo, e il ristorante ha ottenuto un punteggio di 8,3 guadagnando, inoltre, il Sigillo Blu.

Ed è proprio quest’ultimo ristorante, il Fonda Rigà, a vincere la gara, ottenendo un assegno di 5.000 €.

I voti di Marc sono stati i seguenti:

Can Xicoy: 6,8

Can Jordi: 6,4

Panoramix 8,4

Fonda Rigà 8,6

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 17

Il nostro chef catalano ha concluso il suo secondo viaggio culinario, ed è ora di tornare a casa. Ha percorso il paese in lungo e in largo, passando per l’Empordà, Barcellona, Tarragona, la Noguera e tante altre tipiche zone di questa straordinaria terra. Grazie a questo Best Of (la cui seconda parte andrà in onda mercoledì 28 agosto, sempre alle 21.15 su Sky Uno) abbiamo potuto rivivere i momenti più emozionanti di questa avvincente seconda stagione. Non è una fine, ma un nuovo inizio: la prossima settimana, come già detto, andrà in onda anche il primo episodio di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna-Estate. Appuntamento da non perdere!