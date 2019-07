Prosegue la seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , in onda tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Il 3 luglio andranno in onda due nuovi episodi, il secondo e il terzo. Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 2

Il nostro chef catalano è pronto a scaldare nuovamente i motori del suo Van, per avventurarsi nella Plana de Vic alla ricerca della migliore cucina a base di maiale della zona. Con Marc Ribas conosceremo i seguenti ristoranti:

Il Bardaguer, situato a Folgueroles, ristorante di Nuria Cortinas, che combina uno stile innovativo con una cucina tradizionale, dai forti sapori.

Dopodichè andremo nella città vecchia di Vic, dove Marc Corrius proverà a sorprendere i concorrenti con le sue proposte culinarie, disegnate da lui stesso per il ristorante che gestisce, il Barecu.



La tappa successiva sarà Sant Miguel de Balenya, località in cui è situato il Pla de l’Os, di Lluis Parra, la cui location è una vera e propria taverna.



Infine Marc Ribas tornerà nel centro di Vic, per scoprire i piatti più audaci e gustosi offerti da Alex Andres, chef e proprietario del Vicfood.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 3

Grande ritorno per Marc Ribas, che tornerà nella magica Barcellona, città già visitata durante la prima stagione, con una missione diversa: trovare il miglior ristorante arabo. Sarà un viaggio alla ricerca di sapori esotici e nuovi, che vi lascerà con l’acquolina in bocca.



Il primo ristorante presentato sarà lo Zinbar, di Ouafaa Bachlouch: sarà come intraprendere un vero e proprio viaggio in Marocco, in una location elegante e raffinata.

Il ristorante successivo sarà il Summak, di Oscar Diez, con la sua proposta libanese.



La terza tappa sarà al ristorante Admir, con il suo chef Haissam Darwiche, che ci offrirà l’opportunità di conoscere le tradizioni culinarie del Libano.

Infine, Marc Ribas ci poterà alla scoperta della cultura fenicia, grazie alla proposta gastronomica offerta da Imad El Haddad, il proprietario del Karakala.