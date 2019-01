Niu Restaurant, Cagliari: 4 cose da sapere

Non perdere il prossimo appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti S.5, in Prima Tv Assoluta, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Scopri di più su Natalia Corona, concorrente della terza puntata

Niu Restaurant

Location: storica con innesti moderni

Conto: 45 €

Servizio: accogliente

Menù: sardo e innovativo

Natalia Corona, 27 anni, è la titolare del Niu Restaurant. Nata e cresciuta in Sardegna, insieme al cugino Giuseppe, ha deciso di portare nel suo locale tutti gli insegnamenti, appresi fin da piccola, dalla cara zia Nina. Sembra una ragazza molto tranquilla, a tratti troppo, ma sostiene di essere estremamente pignola ed esigente: “I ragazzi mi odiano perché controllo tutto”.

Odia l’imprecisione e il pressapochismo nel servizio. Non crede a chi vuole partecipare solamente per giocare, perché le sfide si accettano per essere vinte. Cresciuta con le mani tra paste e dolci tipici, il suo obiettivo più grande è quello di portare avanti la tradizione. Il menù del Niu Restaurant può essere definito cagliaritano al 100%, anche se la rivisitazione giovanile non manca affatto. I cullurgiones ad esempio, oltre a quelli tipici al sugo, vengono presentati in diverse forme: alla clorofilla, all’aragosta, col pescato del giorno.

Al Niu Restaurant si mixano perfettamente nuova e vecchia generazione. Nonostante i suoi 27 anni, Natalia porta avanti con orgoglio la cucina tipica e tradizionale della sua terra. L’unione tra antico e moderno è dominante anche nello stile della location; in un contesto storico come quello di un ex convento c’è spazio anche per un arredamento più minimal. Tra archi, pietra a vista e soffitti affrescati spicca un bancone da cocktail bar, dal design semplice e metropolitano.