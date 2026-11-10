Arriva "Italia per due - Consigli disordinati di viaggio", il travel show in puro stile on the road, prodotto da Banijay Italia. Alla conduzione Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne. Dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima tv assoluta su TV8, e prossimamente su Sky e Now

Al via Italia per due - Consigli disordinati di viaggio , il travel show in puro stile on the road, prodotto da Banijay Italia, in onda dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima tv assoluta su TV8, e prossimamente su Sky e Now.

Alla conduzione, la coppia Benedetta Parodi e Fabio Caressa , che insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne. In ogni località incontreranno tre local speciali e appassionati, che quel territorio lo conoscono, lo amano e lo vivono quotidianamente, e che faranno vivere loro tre esperienze diverse e uniche. Benedetta e Fabio si metteranno alla prova nelle attività più disparate, da quelle più adrenaliniche, a quelle più legate a usi e costumi del territorio, e a quelle legate al food, e attraverso il loro voto decreteranno chi tra i local ha proposto quella davvero imperdibile, e meritevole di vincere. Per raggiungere i local, attraverseranno lo stivale a bordo di un'automobile, che diventerà teatro di ciò che normalmente avviene tra moglie e marito, tra complicità, battibecchi e imprevisti.

Dall’arco alpino al tacco dello stivale

Venti puntate, venti destinazioni, da nord a sud, dall’arco alpino al tacco dello stivale: Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, Castelli romani, Torino, Langhe, Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli, Calabria, Trento e Reggio Emilia. Località che abbiamo studiato in geografia, dai nomi familiari, che scopriremo però in un modo tutto nuovo. In ciascuna di queste località, infatti, Benedetta e Fabio ci porteranno con sé per farci vivere attraverso lo schermo tre esperienze tra le più disparate, fuori dai percorsi turistici.

Potremo rivivere con loro l’atmosfera elegante e aristocratica della Sicilia dell’Ottocento al Gran Ballo nella villa storica del celebre film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, o venire catapultati del Medioevo attraverso la rievocazione storica annuale di Bevagna. Fare curling in Valtellina o giocare a hockey su pista a Matera, o ancora cimentarsi in una partita di pétanque nella bocciofila di Genova. Partecipare alla corsa dei “Magut”, i muratori lombardi, o prendersi cura degli animali come dei veri mandriani. E molto, molto altro!

Al termine delle attività, Benedetta e Fabio si rimetteranno in marcia alla volta della tappa successiva, e approfitteranno del viaggio in macchina per commentare le esperienze appena vissute: cosa li ha colpiti, cosa li ha divertiti, le eventuali difficoltà incontrate, cosa non è piaciuto loro e cosa invece li ha entusiasmati, e cosa pensano dei local che li hanno guidati. E a quel punto, sarà il momento per loro di decidere a chi assegnare la vittoria, e fargli vincere un viaggio messo in palio da Boscolo. Chiuderanno la puntata chiedendosi dove li porterà la prossima sfida, e cosa scopriranno di nuovo e insolito arrivati a destinazione.

Il programma sarà anche un’occasione per appuntarsi i consigli di Benedetta e Fabio, una insolita guida di viaggio, con i numeri e gli indirizzi utili per replicare le loro esperienze più belle, e alla portata di tutti.



Il programma è a cura di Luca Danesi, scritto da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari. La regia è di Alberto Di Paola e Enea Sansaro.