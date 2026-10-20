Complessivamente la prima puntata ha registrato 1 milione 145 mila spettatori medi in Total Audience. Alla conduzione il Mago Forest, padrone di casa e complice della Gialappa’s Band. Co-conduttrice della prima puntata è stata Simona Ventura, new entry: Max Angioni. Appuntamento ogni lunedì alle ore 21.30, su TV8 e Sky

La prima puntata dello show - su TV8 e su Sky Uno/+ e on demand - ha registrato complessivamente 1 milione 145 mila spettatori medi in Total Audience. Su TV8 solo il primo passaggio ha totalizzato il 5,2% di share e 775 mila spettatori medi. L'hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.

Ottima partenza per l’ottava edizione di GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall’insostituibile Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da Simona Ventura , dopo oltre trent’anni dalla prima collaborazione con la Band, e per la prima volta al fianco del Mago.

tutte le novità della prima puntata

A sorpresa, ha fatto irruzione in studio il terzo Gialappo della Band, il Signor Carlo, che ha ironizzato sul suo pre-pensionamento, e con nessuna intenzione di tornare!

Prima assoluta al GialappaShow per Max Angioni, new entry della stagione, con un personaggio irresistibile, il cantante reggaeton Jaynital.

Nella puntata di ieri sera anche nuove parodie: abbiamo scoperto cosa fa Federica Sciarelli, interpretata magistralmente da Brenda Lodigiani, ora che è orfana di Chi l’ha visto?. e poi, ha fatto irruzione in studio Emma Marrone, ossessionata dai leoni da tastiera, della superlativa Giulia Vecchio.

Prima apparizione per Roberto Saviano, sotto il cui trucco si celava Gigi, in una puntata surreale della Malavisione. E tra i debutti di questa edizione anche Terzultimo, portato in scena da Giovanni Vernia.

Tra gli ospiti Jasmine Trinca, protagonista di una puntata della fiction del regista turco Kaskai Annanzi (Toni Bonji) La Mamma dei Cani, Claudia Gerini che ha duettato con Iva Zanicchi (Giulia Vecchio) e Francesco Gabbani che si è trovato faccia a faccia con il suo imitatore Ross.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

Le puntate di GialappaShow sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.