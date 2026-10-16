X Factor, Alice Fregoso conquista Francesco Gabbani e i Live con Space Oddity di Bowie
Dopo l’intensissima notte di Last Call chiusa tra mille emozioni, arriva il momento di spostarsi al Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per 6 settimane sarà la casa dei Live Show. Tra i talenti a salire su quel palco, Alice Fregoso: nel video la sua esibizione da brivido
Alice Fregoso, 18enne genovese, è tornata sul palco di X Factor 2026 (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) per la sua Last Call, nella quale doveva far scoprire altre sfumature della sua voce e della sua personalità. L’obiettivo: conquistare Francesco Gabbani, il suo giudice.
Obiettivo raggiunto
Missione riuscita grazie a una versione intima e delicata di “Space Oddity” di David Bowie, «la prima canzone che ho voluto imparare a suonare quando ho iniziato a prendere lezioni, a 8 anni», Francesco le ha dato una sedia che Alice ha conservato fino alla fine, e quindi la giovane è tra i 12 concorrenti ufficiali di #XF2026 che ritroveremo nei Live Show, al via giovedì 22 su Sky e NOW.
Approfondimento
X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale
Dopo l’intensissima notte di Last Call (appuntamento sempre disponibile on demand) chiusa tra mille emozioni, adesso è il momento di spostarsi al Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per 6 settimane sarà la casa dei Live Show di X Factor 2026. Dal prossimo giovedì 22 ottobre si fa sul serio: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sono pronti a lavorare con i propri artisti per creare un percorso su misura e definire al meglio la loro identità. Ad accompagnare tutti, cast e pubblico, manche dopo manche e brano dopo brano, la conduzione di Giorgia, quest’anno col superpotere dei due X Pass. Chi rientrerà in gara grazie a lei?
Ora è tutto pronto: i Live Show di #XF2026 possono cominciare.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW