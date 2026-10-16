Dopo l’intensissima notte di Last Call chiusa tra mille emozioni, arriva il momento di spostarsi al Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per 6 settimane sarà la casa dei Live Show. Tra i talenti a salire su quel palco, Alice Fregoso: nel video la sua esibizione da brivido Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Alice Fregoso, 18enne genovese, è tornata sul palco di X Factor 2026 (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) per la sua Last Call, nella quale doveva far scoprire altre sfumature della sua voce e della sua personalità. L’obiettivo: conquistare Francesco Gabbani, il suo giudice.

Obiettivo raggiunto Missione riuscita grazie a una versione intima e delicata di “Space Oddity” di David Bowie, «la prima canzone che ho voluto imparare a suonare quando ho iniziato a prendere lezioni, a 8 anni», Francesco le ha dato una sedia che Alice ha conservato fino alla fine, e quindi la giovane è tra i 12 concorrenti ufficiali di #XF2026 che ritroveremo nei Live Show, al via giovedì 22 su Sky e NOW. Approfondimento X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale