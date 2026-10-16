X Factor 2026, Jake La Furia è pazzo di Alex Fontana. VIDEO

Nelle Last Call, Alex ha confermato il suo status di sorpresa di stagione: il suo giudice Jake La Furia è pazzo di lui, e lui ha “ricambiato” con una performance incredibile sul brano dei The Strokes, Last Nite. In attesa di rivederlo ai Live Show di #XF2026, rivivi l'intensità della sua performance

Durante le selezioni, i giudici l’hanno ripetuto più volte: Alex Fontana, 27enne di Napoli, è un personaggio sorprendente, probabilmente il più sorprendente tra quelli in gara a X Factor 2026 . In attesa di vederlo esibirsi dal vivo e in diretta dal palco del Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per sei settimane sarà la casa dei Live Show, rivivi l'emozione della sua performance nel corso delle Last Call di ieri.

Alessandro Davide Fontana, in arte Alex, ha confermato il suo status di sorpresa di stagione: il suo giudice Jake La Furia è pazzo di lui, e lui ha “ricambiato” con una performance incredibile sul brano dei The Strokes. Per Jake scelta inevitabile e convintissima: l'artista di Secondigliano (Napoli) è tra i 12 concorrenti ufficiali di XF2026. Nella squadra di Jake La Furia, insieme a lui troviamo Veronica Bruganelli, che ha portato il brano di Francesca Michielin “L’amore esiste” e Martina Cerutti, in arte ALÌA, 19enne di Desenzano del Garda, che ha mostrato un lato più soul e R&B con il brano “River” di Bishop Briggs.

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