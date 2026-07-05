Nel quinto episodio, a fare da guida tra voti e giudizi sarà come sempre Costantino della Gherardesca con la sua inconfondibile ironia, mentre le quattro spose metteranno a confronto le loro cerimonie tutte accomunate dall’aggiunta di un “tocco di verde”. Tutte le domeniche su Sky e e in streaming su NOW

In arrivo una nuova agguerrita sfida tra le spose di Quattro Matrimoni , nell’episodio di domenica 5 luglio su Sky Uno e in streaming su NOW . A fare da guida tra voti e giudizi sarà come sempre Costantino della Gherardesca con la sua inconfondibile ironia, mentre le quattro spose metteranno a confronto le loro cerimonie tutte accomunate dall’aggiunta di un “tocco di verde”.

Le quattro, nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dovranno partecipare ai rispettivi matrimoni ed esprimere il proprio voto da 0 a 10 riguardo abito, cibo, location ed evento generale. Tra entusiasmi, perplessità e immancabili recriminazioni, i giudizi delle spose creeranno una classifica provvisoria. Ma a ribaltare gli equilibri della gara potrà essere il bonus di Costantino: 10 punti che tutte le spose desiderano ma che solo una di loro riceverà.

Le protagoniste del quinto episodio hanno scelto di colorare con un pizzico di verde le loro cerimonie, interpretando ognuna a modo proprio il significato di questo colore. In gara Angela, 25enne di Caserta, che ha scelto il verde perché “è il colore dei miei occhi e simbolo di certezza” per il suo matrimonio country chic ricco di dettagli floreali; per Giorgia, 31enne di Teramo, il verde conferisce fortuna e serenità, ingredienti che la accompagneranno nel giorno in cui coronerà il suo sogno d’amore; Valentina, 33enne di Reggio Calabria, vede il verde come un richiamo alla sua terra, che omaggerà sposandosi all’ombra del verde degli ulivi; Francesca, 35enne di Milano, che per il suo matrimonio minimal dai toni rustici ha puntato su un colore tanto elegante come il verde salvia per ricreare un’atmosfera di semplicità.

Per le quattro spose il compito sarà reinterpretare il verde in chiave originale, trasformandolo nel tratto distintivo del proprio matrimonio. Tra richiami alla natura, significati simbolici e la cura dei dettagli, emergeranno i gusti e le personalità ben distinte delle quattro “spose verdi”. In questa gara all’ultimo voto, solo la sposa che riuscirà a stupire con le proprie scelte vedrà arrivare a bordo della lussuosissima limousine il proprio marito, vincendo così la sfida che le regalerà l’opportunità di godersi l’ambitissimo viaggio di nozze. Quale sarà la sposa che riuscirà a… far diventare verde di invidia le altre aggiudicandosi la vittoria?

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWEK, Gattinoni Travel.

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