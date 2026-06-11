Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Money Road, cresce la tensione tra nuove sfide e tentazioni extra lusso. Le anticipazioni

TV Show sky uno

Il caldo è soffocante, i chilometri sulle gambe iniziano a pesare e per la Compagnia delle Tentazioni la tensione cresce. A tentare i partecipanti, tra le altre proposte irresistibili, un supermercato fornitissimo e un catamarano extralusso. Giovedì 11 giugno, su Sky e in streaming su NOW

 

Quarto appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa, atteso per domani, giovedì 11 giugno,  Sky e in streaming su NOW.

le nuove e irresistibili sfide

I trekking ripartiranno da nuove e irresistibili sfide che metteranno a dura prova l’autocontrollo di ciascun componente della Compagnia delle Tentazioni. Il gruppo, che ripartirà da un montepremi complessivo di 288.700 euro, inizierà a vacillare sotto il peso della fatica, fisica e mentale, con un caldo sempre più soffocante e un’umidità opprimente, in un nuovo percorso sempre più insidioso attraverso la giungla malese. 

Le anticipazioni

Allo start, il gruppo è formato sempre da 12 componenti: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Simona, 47 anni, Milano, impiegata.

 

Tra una tentazione e l’altra, nel pieno delle riflessioni su cosa preferire tra il bene personale o quello del gruppo, anche in questo quarto episodio non mancheranno tensioni di gruppo e confronti tra i dodici: a provocare le discussioni più accese, un irresistibile, fornitissimo (e carissimo) supermarket proprio nel mezzo della giungla e un lussuoso catamarano pronto a salpare nelle acque dell’arcipelago malese.

 

Ora che la fatica e i chilometri percorsi nel cuore della vegetazione più fitta e insidiosa iniziano a diventare insopportabili, i protagonisti dell’esperimento sociale come affronteranno le tentazioni che gli si presenteranno davanti? Chi penserà solo a sè e chi, invece, continuerà a credere nella forza dell’unione? I gruppi all’interno della Compagnia resteranno uniti oppure le rivalità e le strategie continueranno ad avere la meglio?

Approfondimento

Orietta Berti a Money Road: «Sono tornata bambina"

Radio Italia è la radio ufficiale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

 

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Blu Yazmine ha portato a bordo di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: Profumerie Douglas, Caffè Borbone, Terranova, Seiko.

 

Hashtag ufficiale #MoneyRoad

Instagram @skyitalia | @nowtvit

Facebook @skyitalia | @nowtvit

X @SkyItalia | @NOWTV_It

TikTok @skyitalia | @nowit

YouTube @skyitalia

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

 

Giovedì 11 giugno alle 21:15 Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Approfondimento

Money Road 2026, prime tensioni e il luna park di Orietta Berti. FOTO

Spettacolo: Ultime notizie

Oscar, Glenn Close e Ridley Scott riceveranno il premio alla carriera

Cinema

L'attrice e il regista saranno premiati a novembre nella serata dei Governors Awards. Con loro...

Cinema Ritrovato 2026, a Bologna 540 film in 9 giorni

Cinema

Dal 20 al 28 giugno 2026, la città emiliana ospiterà la quarantesima edizione della rassegna...

Baarìa Film Festival 2026, il programma della nuova edizione

Cinema

Dal 22 al 27 giugno 2026 Bagheria ospiterà la seconda edizione della kermesse che si conferma...

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, cosa sappiamo sul matrimonio

Spettacolo

Sabato 13 giugno la coppia convolerà a nozze nella Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia...

Jonathan Bailey è il nuovo Martini Man, la prima campagna in Italia

Spettacolo

La star di "Bridgerton" e di "Wicked" è il nuovo portavoce globale dello storico marchio di...

Spettacolo: Per te