Il caldo è soffocante, i chilometri sulle gambe iniziano a pesare e per la Compagnia delle Tentazioni la tensione cresce. A tentare i partecipanti, tra le altre proposte irresistibili, un supermercato fornitissimo e un catamarano extralusso. Giovedì 11 giugno, su Sky e in streaming su NOW

I trekking ripartiranno da nuove e irresistibili sfide che metteranno a dura prova l’autocontrollo di ciascun componente della Compagnia delle Tentazioni. Il gruppo, che ripartirà da un montepremi complessivo di 288.700 euro, inizierà a vacillare sotto il peso della fatica, fisica e mentale, con un caldo sempre più soffocante e un’umidità opprimente, in un nuovo percorso sempre più insidioso attraverso la giungla malese.

Le anticipazioni

Allo start, il gruppo è formato sempre da 12 componenti: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Simona, 47 anni, Milano, impiegata.

Tra una tentazione e l’altra, nel pieno delle riflessioni su cosa preferire tra il bene personale o quello del gruppo, anche in questo quarto episodio non mancheranno tensioni di gruppo e confronti tra i dodici: a provocare le discussioni più accese, un irresistibile, fornitissimo (e carissimo) supermarket proprio nel mezzo della giungla e un lussuoso catamarano pronto a salpare nelle acque dell’arcipelago malese.

Ora che la fatica e i chilometri percorsi nel cuore della vegetazione più fitta e insidiosa iniziano a diventare insopportabili, i protagonisti dell’esperimento sociale come affronteranno le tentazioni che gli si presenteranno davanti? Chi penserà solo a sè e chi, invece, continuerà a credere nella forza dell’unione? I gruppi all’interno della Compagnia resteranno uniti oppure le rivalità e le strategie continueranno ad avere la meglio?