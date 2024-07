Quattro matrimoni, sfida tra spose dive nel settimo episodio

Matrimoni che sembrano Hollywood nella prossima puntata dello show con Costantino Della Gherardesca. In gara quattro spose protagoniste di matrimoni principeschi e sfavillanti: Denisa, 34 anni, Stanghella (Padova); Alessandra, 25 anni, Milano; Rosalia, 36 anni, Milano; Cristiana, 31 anni, Ragusa. Domenica 14 luglio su Sky e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Martedì 16 luglio in prima serata su TV8 la puntata con le "spose dello zodiaco"

Quale giorno migliore di quello del proprio matrimonio per sentirsi una diva? In fondo ci sono tutti gli elementi: c’è un trucco perfetto e un’acconciatura curatissima, c’è un abito unico, ci sono anche decine di persone con gli occhi (e le fotocamere) fissi su una sola persona, l’assoluta protagonista, la diva del giorno, la sposa. Matrimoni chic, principeschi, sfavillanti: vale tutto se l’obiettivo è avere una cerimonia degna di Hollywood. Nel prossimo episodio di Quattro Matrimoni, atteso per domenica 14 luglio su Sky e in streaming solo su NOW, Costantino Della Gherardesca mostrerà cerimonie sfarzose e imponenti (e, per gli invitati, faticosissimi), che hanno in comune una sola cosa: tutto deve ruotare attorno alla star di giornata, la sposa. E ovviamente allo sposo, che è “attore non protagonista” delle nozze-kolossal. Le spose al centro del nuovo capitolo della sfida in abito bianco, nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, sono Denisa, 34 anni, Stanghella (Padova); Alessandra, 25 anni, di Milano; Rosalia, 36 anni, Milano; Cristiana, 31 anni, di Ragusa.

Le regole del gioco Immutato il meccanismo di gara: le quattro spose divine vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre, al termine delle cerimonie le “ospiti” danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più spietati. Davanti al suo schermo, seduto sul suo divano, Costantino guarderà e commenterà le cerimonie hollywoodiane fino a quando, completate tutte e quattro, non accoglierà le spose per la resa dei conti: solo allora potranno dire ad alta voce i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal prestigioso bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti.

Come da tradizione, al termine dell’episodio – domenica 14 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – davanti alle spose e a Costantino arriverà la limousine coi vetri oscurati con a bordo solo uno sposo, il marito della sposa over vincitrice. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata ci sarà il premio di una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.