MasterChef riparte col botto, miglior esordio delle ultime 3 edizioni

MasterChef Italia riparte con successo: la nuova edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy segna il migliore kick off degli ultimi 3 anni. Ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, Il primo episodio ha segnato 888mila spettatori medi e il 3,7% di share, con 1.330.683 contatti e il 67% di permanenza, in crescita del +7% rispetto al primo episodio della stagione precedente; a seguire, il secondo ha raggiunto 676mila spettatori medi, con il 4% di share, 1.072.442 contatti e il 63% di permanenza, in salita del +9% rispetto all’omologo di dodici mesi fa. Nel complesso la media serata è di 782mila spettatori medi ovvero +8% rispetto alla stagione precedente, con il 3,84% di share, 1.201.563 contatti unici e una permanenza al 65%.

Un successo anche sui social

Grazie alle oltre 223mila interazioni social totali, +12% rispetto all’anno scorso, la prima serata di MasterChef Italia è stato il contenuto non sportivo più commentato del prime-time. L’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato nella classifica dei Trending Topic direttamente in prima posizione; in tendenza sono apparsi anche i nomi dei giudici (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).