Matrimonio a prima vista Australia, al via l'ottava stagione. VIDEO

Torna a partire dal 23 maggio (dal lunedì al venerdì alle ore 17:30) in prima tv su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW, l'esperimento sociale più discusso della tv. L'ottava stagione si preannuncia più avvincente che mai

Quest'anno, per l’ottava stagione di Matrimonio a prima vista Australia , la sessuologa Alessandra Rampolla si unisce agli esperti di relazioni Mel Schilling e John Aiken nello sforzo di abbinare nuovi single speranzosi di trovare l'amore della loro vita. Gli sposi saranno sapientemente abbinati in questo esperimento sociale estremo, ma le loro relazioni saranno messe a dura prova attraverso sfide e ostacoli mai visti in nessun’altra stagione.

Matrimonio a prima vista sarà sempre più appassionante da tutti i punti di vista, e non mancheranno le rivelazioni in grado di sconvolgere gli equilibri tra le nuove coppie. Mai come quest’anno, infatti, diversi single protagonisti dovranno affrontare situazioni inattese e verità sorprendenti che riguarderanno non solo quello che avviene all’interno della coppia. Senza anticiparvi troppo, godetevi il video in testa a questo articolo e sintonizzatevi su Sky Uno, dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 17:30 in prima tv.