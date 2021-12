4 Ristoranti, chef Borghese alla caccia della migliore cucina ecogreen

Tornano la domenica in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW le sfide cult tra i migliori ristoratori d'Italia decise dal giudice Alessandro Borghese. Dalla Valpolicella a Pantelleria, da Siena ad Asti fino alla Barbagia. Tutti alla ricerca del "dieci" dello chef che può confermare o ribaltare il risultato. Si comincia dal Trentino

L’iconico van dai vetri oscurati è pronto a rimettersi in viaggio alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana, ma soprattutto per portare Chef Borghese in giro da Nord a Sud ad arbitrare le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” ( LO SPECIALE ), lo show – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che riparte da domenica 5 dicembre, per sei settimane, su Sky e NOW.

Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese. Un meccanismo tanto semplice quanto ipnotico che mettendo in sfida quattro ristoratori è diventato un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto.

Il meccanismo di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” rimarrà immutato anche nelle sfide di questo nuovo ciclo di episodi, al via dal 5 dicembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.