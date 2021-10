Quattro Matrimoni 2021, le anticipazioni della quarta puntata

Anche in questo episodio, in arrivo stasera, domenica 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, il meccanismo porterà le quattro spose a partecipare l’una ai matrimoni delle altre, dove saranno chiamate a giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più diretti (e spietati) su abito, cibo, location ed evento generale Condividi

Per Costantino della Gherardesca, questa settimana a “Quattro Matrimoni”, il compito è più arduo che mai: domani, domenica 31 ottobre, su Sky e NOW, sarà arbitro e anima di una sfida accesissima tra quattro spose alle loro seconde nozze. Ecco il tema del nuovo episodio dell’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky, capace di trasformare il giorno del fatidico “sì” in un’occasione imperdibile per una sfida senza esclusione di colpi.

approfondimento Quattro Matrimoni, chi ha vinto e cos'è successo nella terza puntata Per ogni sposa, organizzare il proprio matrimonio, ormai è chiaro, è un’impresa complicata: tutto deve andare per il verso giusto, decine di invitati devono divertirsi, emozionarsi, ma soprattutto apprezzare la cerimonia, l’abito della sposa e il cibo in tavola. Organizzarne due diventa quindi una vera “mission impossible”: con questo spirito Costantino della Gherardesca, terrà le redini del gioco anche stavolta, raccogliendo i commenti dei protagonisti della puntata, senza risparmiarsi lui stesso nei suoi giudizi irresistibili, con il suo humour e il suo savoir-faire. Anche in questo episodio – in arrivo domani, domenica 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – il meccanismo porterà le quattro spose agguerrite a partecipare l’una ai matrimoni delle altre, dove saranno chiamate a giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalla cerimonia fino alla sala, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più diretti (e spietati) su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno nella villa sul lago di Costantino dove, davanti ai suoi occhi, si svolgerà la resa dei conti: dovranno dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dallo speciale bonus della Gherardesca, 10 punti in mano a Costa che potranno stravolgere il risultato.