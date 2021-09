Alessandro Borghese Kitchen Sound S.7, le nuove puntate su Sky Uno

Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originalissimo cooking show a ritmo di musica dello chef più rock d’Italia, torna su Sky e NOW TV con le nuove puntate della settima stagione (IL VIDEO). L’appuntamento quotidiano dedicato agli appassionati di cucina con ricette semplici, gustose e sorprendenti.

Un viaggio in sette tappe all’insegna della grande cucina e della buona musica con Alessandro Borghese. Partendo dalle gustose ricette per i più piccoli, passando per i Grandi Classici italiani alla riscoperta dei sapori della tradizione e le specialità internazionali dello street food On the Road, ai piatti iconici del Lusso della Semplicità, ovvero gustose creazioni che chef Borghese propone agli ospiti del suo ristorante (LE RICETTE DELLO CHEF).