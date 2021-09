"Cinque ragazzi per me", la versione UK del dating di culto su Sky Uno

Il dating di culto del Regno Unito, lo show che vede una single accogliere in casa cinque pretendenti ti aspetta dal 6 al 17 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 18:20 su Sky Uno e NOW. Disponibile anche on demand e Sky Go

Su Sky Uno arriva il reality di incontri di successo Cinque ragazzi per me UK tradotto dall’omonimo Five Guys a Week. Il format è una variazione sul tema rispetto ai tradizionali dating show che inverte i classici step che abitualmente segnano le relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Dal 6 al 17 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 18:20 su Sky e NOW, il programma promette così di eliminare ogni tipo di filtro o interferenza nel primissimo stadio dei rapporti di coppia, passando direttamente per una convivenza.

In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa cinque ragazzi – anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi. Ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e fondamentali per iniziare una storia d’amore. I cinque uomini e la protagonista vivranno un’esperienza indimenticabile: saranno insieme, sotto lo stesso tetto, per almeno 4 giorni e condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte. Una situazione che li obbligherà a mettere da parte tutti i filtri. Ogni attimo sarà buono, per i cinque, per far colpo su di lei e instaurare da subito un rapporto stretto e confidenziale.