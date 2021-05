Stasera 4 Hotel con Bruno Barbieri. Tutte le anticipazioni

Ogni giovedì alle 21.15 su Sky e NOW, lo chef stellato è protagonista e arbitro delle gare tra gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia. Nella seconda puntata di stasera voliamo in Toscana

Qui più di 4.500 dimore storiche sono state trasformate in lussuosi hotel. Dove una volta c’erano borghi medievali, chiese, torri, castelli, canoniche e palazzi storici adesso ci sono strutture da sogno, che in Toscana stanno vivendo una seconda vita come hotel esclusivi. E proprio in questi angoli di paradiso che si svolge la seconda puntata , attesa per giovedì 20 maggio, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW . A gareggiare ci saranno “ Torre dei Belforti ” di Luca ; “ Locanda dei Logi ” di Alessio ; “ Castello di Tornano ” di Patrizia ; e, infine, “ Villa Le Fontanelle ” di Luisella .

Dopo la puntata di esordio a Venezia, ritornano le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri ( VAI ALLO SPECIALE ). Giovedì 20 maggio , su Sky e NOW , lo Chef stellato sarà protagonista di un nuovo inedito episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel , una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, dal tema “C’era una volta – strutture alberghiere nelle dimore storiche” , ambientato in Toscana.

Le quattro location protagoniste dell’episodio



“Torre dei Belforti”: è una ex torre di avvistamento alta 28 metri a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Fu costruita nella prima metà del XIV secolo dalla famiglia Belforti di Volterra. Luca, ex giornalista, ha deciso di cambiare vita nel 2013, trasferendosi qui da Roma con la sua famiglia e trasformando la torre in un Bed & Breakfast, a conduzione familiare, con 3 camere e una “dépendance”, un appartamento da 6 posti letto nel centro del borgo.



“Locanda dei Logi”: è una ex canonica del 1100 tra le colline di San Gimignano trasformata in agriturismo nel 2018. In origine la struttura era utilizzata per l’azienda vinicola della famiglia di Alessio, che poi ha deciso di ricavarne una struttura alberghiera di 6 suites dall’arredamento di design molto ricercato. Proprio per il suo passato di produttore vinicolo non poteva mancare un’enoteca.

“Castello di Tornano”: sorge a Gaiole in Chianti ed è un castello dell’XI secolo ricco di storia: trovandosi tra Firenze e Siena, fu a lungo conteso dai Guelfi e i Ghibellini. La struttura è sempre stata di proprietà della famiglia di Patrizia, trasformata in agriturismo di lusso dal 2000 e gestito da Patrizia e le sue sorelle. C’è una splendida piscina e 10 suites ognuna con un nome storico.

“Villa Le Fontanelle”: è una villa medicea che nel ‘400 venne donata da Cosimo de’ Medici al filosofo Marsilio Ficino. Nell’800 venne ristrutturata da un architetto inglese secondo uno stile romantico e neogotico. Si trova sulla collina di Careggi dove si vede una bellissima vista di Firenze. La villa è stata acquistata da Luisella come casa per abitarci, ma poi con la figlia ha deciso di creare un Bed & Breakfast di lusso. Luisella, che ha anche un negozio di antiquariato francese, ha personalmente arredato con gusto le 6 camere della villa.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso il Castello di Oliveto, a Castelfiorentino (Firenze)

