Bruno Barbieri 4 Hotel nella Tuscia, l'intervista al vincitore

Siamo a un passo dalla fine del viaggio alla scoperta dei migliori alberghi italiani ( VAI ALLO SPECIALE ) . Per questo penultimo appuntamento, Bruno Barbieri ci ha portato tra le colline verdeggianti, i vicoli e le piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato, in un clima suggestivo ricco di tradizioni popolari ed eccellenze enogastronomiche. Qui, nei territori della Tuscia (terra antica dalla storia millenaria e abitata dagli Etruschi, all’epoca conosciuti come Tusci), tra borghi arroccati su rupi di tufo e zone archeologiche, si sono sfidati Cecilia, Clara, Michela e Federico. Scopri cosa ci ha raccontato il vincitore di questa sua esperienza televisiva, e non solo.

approfondimento

Come avete reagito alla chiamata di 4 Hotel?

E’ stata un’emozione unica, tra tante location della Tuscia, essere stati scelti è stato un onore. Le sfide ci piacciono e non ci abbiamo pensato due volte. Volevamo partecipare con tutto l’entusiasmo possibile e così è stato.

Qual è stata la vostra carta vincente?

Avere una “mission” ben precisa, lavorare con passione sugli obiettivi cercando di emozionare costantemente i nostri ospiti, puntando sulla continua evoluzione dell’arte del ricevere.



C’è stato un momento in cui ha pensato di avere la vittoria in tasca?

Durante i soggiorni nelle altre strutture no, perché le ho valutate soltanto alla fine.



L’aspetto più gratificante e quello più faticoso del vostro mestiere?

Senz'altro vedere un ospite che, ti sceglie, si affida e ritorna. Quando questo avviene, io e il mio staff sentiamo di essere sulla “strada giusta”. La cosa più difficile nel nostro mestiere è mantenere con costanza gli standard qualitativi adattandoli alla continua evoluzione del mondo turistico.



Com’è stato partecipare al programma?

DIVERTENTE!!!Volevo vincere, è vero (chi non lo vuole???), ho voluto però vivere questa bella esperienza non solo come albergatore, ma come ospite, cercando di essere il più obiettivo possibile.



Il confronto con gli altri colleghi vi ha dato qualche spunto di riflessione?

Sicuramente sì, per me è fondamentale stare sempre sul pezzo, riconoscendo alcune volte anche i propri gap.



Una parola su Bruno Barbieri?

L’eccellenza.



L’hotel più bello dove ha soggiornato?

Hotel San Pietro a Positano. La nostra bella Italia rimane sempre al top!



Cosa rende indimenticabile una vacanza?

Essere coccolati per tutto il soggiorno, sentendosi riconosciuti come persone e non come” una semplice prenotazione”, vivendo esperienze uniche e non scontate.



Prossimi sogni nel cassetto da realizzare?

Valorizzare l’Antico Borgo di Sutri per renderlo sempre più un’eccellenza del territorio. Fatto questo, aprirò un altro hotel per ripartecipare al programma (ride, ndr).