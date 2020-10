Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via con le nuove puntate

È poi la volta delle puntate SOL LEVANTE, dove a dominare la scena è la cucina nipponica di Enrico Schettino, che ha saputo portare con successo in Italia la tradizione orientale, senza dimenticare i valori legati all’italianità. Non mancano poi le ricette che vedono protagonista la pizza, icona del Made Italy. A guidare le puntate PANE-PIZZA, è Renato Bosco, il pizza-ricercatore che propone diverse varianti di pizza contemporanea, frutto di ricerca e sperimentazione. Viene poi il turno di Davide Comaschi, Maitre Chocolatier noto a livello internazionale, che durante gli episodi CHOCOLATE, farà venire l’acquolina in bocca a tutti gli amanti del cioccolato con le sue creazioni originali.



Per le puntate GREEN torna il padrone di casa, chef Alessandro Borghese che, con la sua consueta energia, porterà in tavola piatti realizzati esclusivamente con materie prime vegetali di qualità. Chef Borghese mostrerà una cucina sana e in continua evoluzione, che non rinuncia al gusto.

Seguono I PROFUMI DEL FORNO, le puntate che vedono sotto i riflettori il Maestro pasticcere Andrea Tortora, nominato, a soli trent’anni, Miglior Chef Pâtissier d’Italia. Con semplicità, dedizione e grande entusiasmo, Tortora porta il suo stile e la sua passione nella cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound e ci fa tornare tutti un po’ bambini con i profumi del forno.



Tra gli ospiti spicca il Maestro Luigi Biasetto, la cui esperienza internazionale nel mondo della pasticceria e la passione per il mestiere hanno fatto di lui un maestro della cucina dolce. Nelle puntate I GRANDI CLASSICI DELLA PASTICCERIA, il Maestro Biasetto condurrà gli spettatori in un viaggio sensoriale oltre le aspettative.

Alessandro Borghese Kitchen Sound si chiude con una sorpresa golosa: una serie di puntate dal titolo CIOCCOLATO INASPETTATO, dove l’eclettico chef padrone di casa propone un utilizzo non convenzionale del cioccolato, ad esempio in abbinamento al salato.