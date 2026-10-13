The Walking Dead: Daryl Dixon, il trailer della quarta stagione

Gli otto episodi del quinto spin-off raccontano il viaggio dei protagonisti Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) verso casa, nel bel mezzo degli effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Uscirà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

È uscito il trailer della quarta stagione in otto episodi della serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon, il quinto spin-off dello show The Walking Dead, basato sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore. La serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon racconta il viaggio dei protagonisti Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) verso casa, nel bel mezzo degli effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Uscirà negli Stati Uniti nel febbraio 2027, mentre in Italia arriverà successivamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il trailer ripercorre le origini del legame tra Daryl e Carol, segnato da un lato da pericoli e perdite, ma dall’altro anche da una fiducia indissolubile. In un futuro ancora incerto, dovranno però affrontare la sfida più difficile.

Alla fine della terza stagione della serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon, la distruzione dell’imbarcazione che avrebbe dovuto permettere a Daryl Dixon e a Carol Peletier di attraversare l’oceano e di fare ritorno negli Stati Uniti aveva invece lasciato i protagonisti bloccati in Spagna. La quarta stagione dello show vedrà però la conclusione del viaggio un tempo iniziato in Francia. In particolare, i protagonisti percorreranno una Spagna distrutta, cercando di non perdere la speranza e di capire che cosa significhi davvero sentirsi a casa.

Il cast della quarta stagione della serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon include anche la new entry Jimmy Smits (NYPD Blue e The West Wing) nel ruolo del Capitano Alejandro Perkins, un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti e medico che ha trovato un metodo per sopravvivere nel mondo dominato dai Vaganti. Gli altri attori e attrici comprendono Romain Levi, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Candela Saitta e Hugo Arbués.

David Zabel è showrunner e produttore esecutivo della quarta stagione della serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon, insieme a Scott M. Gimple e agli altri produttori del franchise.

Nel maggio 2026 la rete televisiva statunitense AMC aveva pubblicato il teaser trailer della terza stagione della serie tv The Walking Dead: Dead City, lo spin-off dello show The Walking Dead uscito in Italia nel luglio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Come recita la sinossi ufficiale, “Maggie e Negan mettono finalmente da parte le loro divergenze per costruire la prima comunità fiorente a Manhattan dall’apocalisse, ma quando il caos inizia a dilagare in città, sono costretti a chiedersi: hanno imparato dai loro vecchi errori o il loro oscuro passato porterà alla rovina l’intera città?”. Il cast include anche Aimee Garcia (Lucifer) nel ruolo di Renata, una leader affascinante dotata della naturale capacità di conquistare le persone con ottimismo, Jimmi Simpson (Westworld – Dove tutto è concesso) nel ruolo di Dillard e Raúl Castillo (Looking) nel ruolo di Luis. Alla fine della seconda stagione, Eli Jorné, che aveva sviluppato lo spin-off fin dall’inizio, aveva lasciato il ruolo di showrunner. Seth Hoffman, già sceneggiatore e produttore esecutivo della quarta, quinta e sesta stagione dello show The Walking Dead, aveva quindi assunto la guida della terza stagione. “Sono entusiasta di avere l’opportunità di immergermi nuovamente nell’universo di The Walking Dead”, aveva dichiarato.