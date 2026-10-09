È stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Look Back, il nuovo film diretto da Hirokazu Kore-eda, tra i protagonisti del cinema giapponese contemporaneo.

Dopo la prima mondiale alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e un’anteprima a Lucca Comics & Games, il film arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuito da Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.

L’opera è stata presentata in concorso a Venezia e porta sul grande schermo una storia di amicizia, talento e crescita personale, attraverso lo sguardo delicato che caratterizza il cinema del regista.

La storia di due ragazze unite dal disegno

Look Back è tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, autore noto anche per Chainsaw Man. Pubblicato in Italia da Star Comics, il fumetto racconta l’incontro tra Fujino e Kyomoto, due ragazze accomunate dalla passione per il disegno, ma molto diverse per carattere.

Fujino è un’adolescente talentuosa e determinata, mentre Kyomoto è riservata e solitaria. Inizialmente rivali, le due costruiscono nel tempo un legame che si trasforma in un’amicizia profonda. La loro passione condivisa le porterà a diventare celebri autrici di manga.

Il cast e l’anteprima a Lucca Comics & Games

Le protagoniste sono interpretate da Natsuki Deguchi e Aju Makita. Prima dell’uscita nelle sale, Look Back sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games alla presenza di Kore-eda, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare il regista e scoprire il suo nuovo lavoro.

Con questo adattamento, Kore-eda si confronta con un’opera a fumetti che mette al centro il rapporto tra creatività e relazioni umane, trasformando la passione per il disegno nel punto di partenza di una storia di amicizia e formazione.

Potete guardare il trailer italiano di Look Back nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.