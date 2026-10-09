Look Back, trailer del film di Hirokazu Kore-eda presentato a Venezia e in sala a novembreSerie TV
Arriva nelle sale italiane dal 12 novembre 2026 il nuovo film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, presentato in concorso quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. Tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, la pellicola racconta l’amicizia tra due ragazze unite dalla passione per il disegno. Ecco il trailer italiano
È stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Look Back, il nuovo film diretto da Hirokazu Kore-eda, tra i protagonisti del cinema giapponese contemporaneo.
Dopo la prima mondiale alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e un’anteprima a Lucca Comics & Games, il film arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuito da Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.
L’opera è stata presentata in concorso a Venezia e porta sul grande schermo una storia di amicizia, talento e crescita personale, attraverso lo sguardo delicato che caratterizza il cinema del regista.
La storia di due ragazze unite dal disegno
Look Back è tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, autore noto anche per Chainsaw Man. Pubblicato in Italia da Star Comics, il fumetto racconta l’incontro tra Fujino e Kyomoto, due ragazze accomunate dalla passione per il disegno, ma molto diverse per carattere.
Fujino è un’adolescente talentuosa e determinata, mentre Kyomoto è riservata e solitaria. Inizialmente rivali, le due costruiscono nel tempo un legame che si trasforma in un’amicizia profonda. La loro passione condivisa le porterà a diventare celebri autrici di manga.
Il cast e l’anteprima a Lucca Comics & Games
Le protagoniste sono interpretate da Natsuki Deguchi e Aju Makita. Prima dell’uscita nelle sale, Look Back sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games alla presenza di Kore-eda, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare il regista e scoprire il suo nuovo lavoro.
Con questo adattamento, Kore-eda si confronta con un’opera a fumetti che mette al centro il rapporto tra creatività e relazioni umane, trasformando la passione per il disegno nel punto di partenza di una storia di amicizia e formazione.
Potete guardare il trailer italiano di Look Back nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.