Al centro della seconda stagione torna Luke Ellis, interpretato da Joe Freeman. Dopo la distruzione dell’Istituto, lui e gli altri sopravvissuti non possono ancora considerarsi al sicuro. Il loro obiettivo diventa trovare un modo per fermare definitivamente l'organizzazione e impedire che altri bambini facciano la stessa fine. È questa la premessa della seconda stagione della serie MGM+ tratta dall’omonimo romanzo del Maestro del terrore, di cui è stato diffuso il primo trailer

La fuga è soltanto l’inizio: dopo essere riusciti a scappare dall’Istituto di Dennison, Luke Ellis e gli altri ragazzi dotati di poteri psichici devono affrontare una nuova missione, ossia distruggere definitivamente l’organizzazione che li ha rapiti e trasformati in strumenti al servizio di un progetto dai risvolti inquietanti. È questa la premessa della seconda stagione di The Institute, la serie MGM+ tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, di cui è stato diffuso il primo trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

La nuova stagione, attesa dall’8 novembre 2026, rappresenta inoltre un passaggio importante per l’adattamento televisivo. Il primo ciclo aveva seguito da vicino gli eventi principali del libro di King; i nuovi episodi, invece, si spingono oltre il materiale originale e ampliano il mondo della storia, esplorando le conseguenze della fuga e la rete di potere che continua a proteggere l’Istituto.

La fuga di Luke non è la fine della storia

*** Attenzione: seguono spoiler della prima stagione della serie The Institute, quindi se non l'avete ancora guardata fino alla fine non proseguite nella lettura dei seguenti paragrafi***

Al centro della seconda stagione torna Luke Ellis, interpretato da Joe Freeman. Dopo la distruzione dell’Istituto, lui e gli altri sopravvissuti non possono ancora considerarsi al sicuro. Il loro obiettivo diventa trovare un modo per fermare definitivamente l'organizzazione e impedire che altri bambini facciano la stessa fine.

Il trailer mostra così un cambio di prospettiva: dalla sopravvivenza all’interno della struttura si passa alla lotta contro un sistema molto più grande e difficile da colpire. Luke e Tim Jamieson, interpretato da Ben Barnes, cercano di portare alla luce ciò che accadeva all’interno dell’Istituto e di trovare prove sufficienti per convincere le autorità della sua esistenza.

Arriva Alfie Allen

Una delle principali novità è l’ingresso di Alfie Allen, noto soprattutto per il ruolo di Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade. L’attore interpreta Nolan Reeves, eccentrico miliardario europeo del settore tecnologico e nuovo alleato del Direttore.

Nel trailer Reeves appare come una figura destinata a cambiare gli equilibri della storia. Il suo denaro e le sue risorse tecnologiche possono infatti aiutare l’Istituto a ricostruire ciò che è stato distrutto e, soprattutto, a dare la caccia ai ragazzi fuggiti.

Un nuovo scontro con l’Istituto

Il problema per Luke e i suoi compagni è che l’organizzazione non è stata realmente sconfitta. La struttura di Dennison può essere crollata, ma dietro di essa esiste una rete più ampia e potente, con altre strutture e altri bambini sottoposti a esperimenti.

La seconda stagione promette quindi di allargare il conflitto. Non si tratta più soltanto di fuggire, ma di reagire. Come suggerisce il trailer, per Luke potrebbe essere necessario entrare nuovamente nel sistema per riuscire a distruggerlo dall’interno.

Il ritorno di Sigsby

Tra i personaggi di nuovo al centro della storia c’è anche Ms. Sigsby, interpretata da Mary-Louise Parker. Dopo essere diventata una fuggitiva, la direttrice dell’Istituto cerca una strada per tornare all’interno dell’organizzazione.

La sua posizione è però cambiata: ciò che nella prima stagione appariva come un sistema sotto il suo controllo ora è un mondo nel quale anche lei deve muoversi con cautela. La sua ricerca di una via per rientrare nell’Istituto sarà uno degli elementi del nuovo capitolo.

Una storia che va oltre il romanzo di Stephen King

La seconda stagione segna anche un'importante svolta narrativa. La prima aveva seguito gli eventi principali del romanzo pubblicato da King nel 2019; ora la serie può sviluppare nuove trame e approfondire aspetti soltanto accennati nel libro.

Il materiale narrativo si amplia così oltre la storia originale, con Luke e gli altri ragazzi ancora in fuga e una minaccia che appare molto più estesa di quella affrontata nella prima stagione. Lo stesso King ha sostenuto il proseguimento della serie e l'espansione della storia televisiva.

Il cast

Oltre a Joe Freeman, Ben Barnes e Mary-Louise Parker, tornano Simone Miller nel ruolo di Kalisha, Fionn Laird nei panni di Nicky, Arlen So come George, Robert Joy nel ruolo del dottor Hendricks e Hannah Galway come Wendy. Nel cast entra inoltre Alfie Allen, mentre Jeff Fahey torna nei panni dell’enigmatico Man on the Phone.

La seconda stagione di The Institute debutterà l’8 novembre 2026 su MGM+.