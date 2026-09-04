Maxton Hall, il teaser trailer della terza stagione

Prime Video ha diffuso il primo teaser dell'ultimo capitolo del fenomeno young adult tedesco: ecco cosa svela e quando arriverà il gran finale della storia di Ruby e Jame

Il primo assaggio della stagione finale

Il conto alla rovescia per l'addio a Ruby e James è ufficialmente iniziato. Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, terza e ultima stagione della serie che negli ultimi due anni si è imposta come uno dei più grandi successi internazionali della piattaforma, e che è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Il breve filmato non svela troppo, ma basta a ricordare quanto sia diventato intenso il legame tra i due protagonisti e a preparare il terreno per un epilogo che si annuncia carico di tensione.

Nelle immagini la voce di Ruby, interpretata da Harriet Herbig-Matten, accompagna una serie di rapide inquadrature: riflette su come certe storie riescano a spezzare in due l'esistenza di chi le vive, tracciando un confine tra ciò che è stato e ciò che verrà. Accanto a lei torna James, il cui volto è quello di Damian Hardung. Il teaser alterna gli sguardi carichi di apprensione degli studenti del college a momenti di vicinanza tra i due, fino a chiudersi su un bacio che lascia intuire quanto il loro sentimento resti al centro di tutto.

La data da segnare sul calendario è quella del 9 dicembre 2026, giorno in cui l'intera stagione conclusiva sarà disponibile in streaming, in contemporanea in oltre duecento Paesi.

Cosa aspettarsi dal gran finale

L'ultimo capitolo, tratto dal terzo romanzo della trilogia firmata da Mona Kasten, riparte esattamente dal punto in cui si era interrotto il precedente. Al termine della seconda stagione Ruby si ritrova allontanata dal prestigioso Maxton Hall College: una manovra orchestrata da Mortimer, il padre di James, che l'ha fatta accusare ingiustamente pur di coprire la relazione della figlia Lydia con un insegnante. A rischio c'è il sogno più grande della ragazza, quello di studiare a Oxford.

Da qui prende il via la corsa contro il tempo dei due protagonisti, decisi a dimostrare l'innocenza di Ruby. Il problema è che ogni passo verso la verità sembra avvicinare anche il rischio che tutto ciò che li circonda vada in frantumi: vecchie amicizie iniziano a vacillare e affiorano segreti insospettabili. La grande domanda, quella che accompagnerà lo spettatore fino all'ultima puntata, è se l'amore possa davvero bastare di fronte a tutto questo.

Attorno alla coppia protagonista torna buona parte del cast già conosciuto, da Sonja Weißer nei panni di Lydia a Fedja van Huêt in quelli di Mortimer, a conferma di una serie che si prepara a chiudere il cerchio restando fedele ai personaggi che l'hanno resa un fenomeno globale.