The Girls, il trailer della serie reality di Kloé Kardashian. VIDEO

Hulu ha diffuso il primo trailer e la data di uscita per gli Stati Uniti di "The Girls: A Khloé Kardashian Project", serie tv reality prodotta e interpretata dalla terza figlia di Kris Jenner che racconta la vita della star della tv, imprenditrice e influencer e quella delle sue amiche più strette. Lo show debutta in streaming negli USA il 21 agosto con tutti e sei gli episodi della prima stagione subito disponibili. In Italia sarà trasmessa da Disney+.

Khloé Kardashian è pronta per presentare al pubblico la sua nuova serie reality, di cui è produttrice esecutiva, The Girls: A Khloé Kardashian's Project, che era stata annunciata lo scorso aprile nel corso dell'evento Get Real di Hulu a Los Angeles.

Il nuovo show, che può essere considerato a tutti gli effetti uno spin-off nato dall'universo dei reality con protagonista la famiglia Kardashian/Jenner, si focalizza su Khloé e le sue amiche più strette.

Chi fa parte di questo "inner circle"? Natalie Halcro, Malika e Khadijah Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson e Nicole Williams English, le amiche storiche e più strette della terza delle Kardashian, alcune delle quali sono volti noti al pubblico perché già apparse nei precedenti reality, da Keeping Up With The Kardashian a The Kardashians.

Per una volta, al centro della scena ci sono le ragazze, quelle che sono state accanto a Khloé nella sua vita non priva di emozioni e colpi di scena.

Cosa sappiamo davvero di loro, dei loro rapporti, delle inimicizie, delle gelosie? Questo show scaverà nel profondo delle amiche di Khloé Kardashian offrendo una prospettiva diversa su di lei e, in generale, sulla vita a Beverly Hills.

Khloé e le sue amiche più strette

Khloé Kardashian è il nodo a cui si legano tutte le storie delle sue amiche che, come lei, sono alle prese con gli amori della vita adulta e la maternità.

La quotidianità delle protagoniste è fatta di feste e riunioni tra amiche, qualche stralcio è già disponibile nel primo trailer ufficiale che Hulu ha diffuso online a venti giorni dal debutto dello show sulla piattaforma - visibile anche in alto in questo videoarticolo.

Questo primo ciclo di episodi è composto da sei puntate, tutte disponibili dal giorno del rilascio. Ne vedremo delle belle, tra rivalità personali, in amore, segreti e pettegolezzi.

Hulu è distribuito a livello internazionale (e anche in Italia) da Disney+ che non ha ancora diffuso il trailer ufficiale in italiano né i sulla messa in streaming della serie.