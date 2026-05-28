Enola Holmes, il trailer della terza pellicola Netflix

Netflix Italia ha pubblicato il teaser trailer, visibile in apertura, di Enola Holmes 3. Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo della protagonista. Nel cast anche Henry Cavill, Louis Partridge, Himesh Patel, Helena Bonham Carter e Sharon Duncan-Brewster. Dietro la macchina da presa Philip Barantini. La pellicola arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 luglio

Millie Bobby Brown tornerà a vestire i panni della protagonista del terzo capitolo del franchise. Philip Barantini ha firmato la regia, mentre Jack Thorne ha scritto la sceneggiatura. La piattaforma di streaming ha appena distribuito il primo teaser, visibile in apertura, offrendo uno sguardo su Enola Holmes 3. Il filmato ha introdotto personaggi e sinossi. Henry Cavill tornerà a interpretare il fratello Sherlock Holmes. Presente anche Louis Partridge nel ruolo di Tewkesbury. Completano il cast Himesh Patel, Helena Bonham Carter e Sharon Duncan-Brewster.

La pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 3 luglio 2026. Parallelamente alla diffusione del teaser trailer, il canale YouTube di Netflix Italia ha pubblicato la sinossi: “Enola Holmes si sposa? Il franchise acclamato dalla critica è tornato e stavolta porta Enola lontano da Londra, dove i sogni personali e professionali si scontrano nel caso più intricato e pericoloso che abbia mai affrontato”.

Come riportato dal sito di Netflix, l’attrice protagonista ha parlato del suo personaggio: “Lei si è costruita qualcosa per sé stessa, ma si sta anche interrogando su cosa voglia per il futuro. Credo sia qualcosa in cui molte persone possano riconoscersi. C'è questa pressione di 'Ok, ho conquistato questo obiettivo... ma ora chi sono?’”.

Millie Bobby Brown ha aggiunto: “Sono cresciuta al suo fianco, quindi esplorare quei temi mi è sembrato davvero personale. Si tratta di bilanciare l’indipendenza con l’amore, l’ambizione con la vulnerabilità, e capire quali parti di sé si vogliono conservare e quali si è pronti a lasciar cambiare. Interpretare tutto questo mi è sembrato davvero sincero”. Il regista ha raccontato: “Lavorare con Millie è stato un sogno. Lei è davvero una professionista, lei conosce il personaggio a fondo, sa come divertirsi ed è sempre incredibilmente collaborativa”.