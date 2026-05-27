Il nuovo show è atteso per il mese di luglio negli Stati Uniti, con distribuzione affidata ad Adult Swim. Resta invece ancora non definita la sua eventuale diffusione internazionale e, in particolare, la possibilità di un arrivo su HBO Max anche per il pubblico italiano, piattaforma che ha già reso disponibile la nona stagione di Rick e Morty

L’uscita della nona stagione di Rick and Morty, disponibile da queste ore su HBO Max, non rappresenta soltanto un ritorno per la serie televisiva principale, ma apre anche la strada a nuove diramazioni narrative. Tra queste si inserisce oggi la presentazione del primo trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) di President Curtis, spin-off animato che si muove verso una grammatica narrativa più vicina al modello di X-Files. La diffusione del filmato è stata affidata a Adult Swim, che ha contestualmente reso pubblico il materiale promozionale della serie.

Un teaser che riporta al mondo della serie madre

Nel video diffuso, il punto di partenza è domestico, olgtre che apparentemente marginale: Rick e Morty, ossia Rick Sanchez e Morty Smith, sono impegnati a scorrere i canali televisivi. È proprio questo gesto quotidiano a fungere da innesco narrativo, quando lo schermo intercetta una trasmissione proveniente dalla Casa Bianca con protagonista President Curtis.

Il dialogo tra i due personaggi si colora subito di ironia, con Rick e Morty che osservano come il Presidente stia ormai “facendo le sue cose”. Rick, con il suo consueto tono disilluso e provocatorio, arriva a definire il progetto come qualcosa “alla X-Files”, anticipando così la direzione estetica e narrativa dello spin-off. Il trailer suggerisce infatti una separazione più netta rispetto alle dinamiche caotiche della serie madre, con un debutto fissato per luglio negli Stati Uniti.

Genesi e sviluppo del progetto

L’idea di President Curtis era già stata resa pubblica nel corso del San Diego Comic-Con dello scorso anno. Alla guida creativa figurano Dan Harmon e James Siciliano, figure centrali anche nello sviluppo dell’universo di Rick and Morty.

A livello di cast vocale originale, l'ugola del presidente Andre Curtis rimane quello di Keith David, mentre il cast si amplia con l’ingresso di Stephanie Beatriz e Jim Rash, entrambi coinvolti in produzioni televisive di rilievo come Twisted Metal e Community.

La direzione narrativa dello spin-off

Le informazioni ufficiali delineano una struttura episodica che segue il Presidente Curtis e il suo entourage nel fronteggiare situazioni descritte come “il tipo di crisi di cui Rick Sanchez non potrebbe mai preoccuparsi davvero”. Il racconto della serie President Curtis si sviluppa tra scenari di diplomazia interdimensionale, eventi paranormali e indagini su fenomeni che sfuggono a ogni spiegazione immediata.

L’impianto complessivo sembra quindi spostare il baricentro rispetto a Rick and Morty: meno caos cosmico e improvvisazione narrativa, più attenzione a dinamiche investigative e a una fantascienza costruita su enigmi e casi irrisolti, con evidenti richiami all’immaginario di X-Files.

Andre Curtis: da figura parodica a protagonista autonomo

Il personaggio di Andre Curtis entra per la prima volta nell’universo narrativo nel 2015, all’interno dell’episodio Sbrachiamoci Insieme della seconda stagione di Rick and Morty. In origine concepito come una caricatura delle leadership politiche contemporanee, con richiami sia a Barack Obama sia a Donald Trump, il personaggio ha progressivamente assunto una propria consistenza narrativa.

Col passare delle stagioni, il rapporto tra Andre Curtis e Rick Sanchez si è consolidato come una delle dinamiche più ricorrenti della serie: il Presidente si trova spesso restio a coinvolgere lo scienziato, ma finisce inevitabilmente per farlo ogni volta che la minaccia diventa globale o potenzialmente catastrofica.

Gli stessi Dan Harmon e James Siciliano hanno sintetizzato la natura del personaggio definendo Curtis “l’unica persona del multiverso capace di tenere testa a Rick continuando allo stesso tempo a governare”.

Prospettive di uscita e distribuzione

President Curtis è atteso per il mese di luglio negli Stati Uniti, con distribuzione affidata a Adult Swim. Resta invece ancora non definita la sua eventuale diffusione internazionale e, in particolare, la possibilità di un arrivo su HBO Max anche per il pubblico italiano, piattaforma che ha già reso disponibile la nona stagione di Rick and Morty.