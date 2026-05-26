Il mondo costruito attorno a The Boys continua a espandersi anche dopo la conclusione della serie principale. L’universo narrativo ideato per Prime Video non si arresta infatti con la chiusura dello show originale, terminato dopo cinque stagioni lo scorso mercoledì 20 maggio. A raccoglierne l’eredità arriva ora Vought Rising, prequel che si inserisce nel solco già tracciato e che si presenta ufficialmente con il primo teaser trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) diffuso sui canali social della piattaforma di streaming.

Il progetto rappresenta il secondo tassello di espansione televisiva collegato alla serie di Eric Kripke, dopo Gen V, conclusa a sua volta dopo due stagioni appena qualche settimana fa. Il nuovo capitolo punta a esplorare le radici dell’universo narrativo, riportando lo spettatore alle origini del potere che ha definito l’intera saga.

Il ritorno di Soldier Boy e l’ambientazione negli anni ’50

Il primo materiale video diffuso conferma la presenza di Jensen Ackles, che torna a vestire i panni di Soldier Boy. L’attore assume un ruolo centrale all’interno del nuovo racconto, che si sviluppa in un contesto storico collocato negli anni ’50.

L’impianto narrativo del prequel si concentra sulla nascita della Vought International, la potente organizzazione destinata a diventare il fulcro dell’intero universo di The Boys. È proprio questa entità a dare origine ai cosiddetti Super, individui dotati di poteri straordinari già noti al pubblico della serie principale. Vought Rising si propone di ricostruire il processo che ha portato alla loro creazione, mettendo in evidenza le dinamiche oscure, la corruzione e una serie di esperimenti pericolosi che hanno reso possibile la nascita dei superuomini.

Le origini della Vought International e i nuovi e vecchi volti

Il racconto del prequel Vought Rising si addentra dunque nelle fondamenta della Vought International, mostrando ciò che si cela dietro la costruzione di un sistema di potere destinato a segnare profondamente la storia dei Super. Al centro della narrazione si colloca un’indagine sulle pratiche e sulle scelte che hanno reso possibile l’ascesa dell’organizzazione.

Accanto a nuovi personaggi, il prequel riporta in scena anche figure già note agli spettatori della serie originale. Tra queste spicca Stormfront, moglie del fondatore della società Frederick Vought e antagonista di primo piano nella seconda stagione di The Boys. A interpretarla torna Aya Cash, confermando così la continuità con il materiale narrativo precedente.

Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Mason Dye nel ruolo di Bombsight, volto già noto al pubblico televisivo per le sue apparizioni in ruoli ricorrenti in Teen Wolf e Stranger Things. Tra gli interpreti annunciati figurano anche Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri e Brian J. Smith, a comporre un ensemble ampio destinato a popolare la nuova fase dell’universo narrativo.

Produzione, uscita e struttura creativa della serie

Per quanto riguarda la distribuzione, Vought Rising è atteso su Prime Video nel 2027, senza che al momento sia stato definito un periodo più preciso all’interno dell’anno di uscita. La struttura produttiva vede coinvolti diversi nomi di rilievo: Paul Grellong ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo, affiancato da Eric Kripke e da altre figure tra cui figura anche Seth Rogen.

Il progetto si inserisce quindi in una cornice produttiva già consolidata, che punta a mantenere coerenza narrativa e continuità stilistica con il materiale precedente, ampliando al tempo stesso il contesto storico e narrativo dell’intera saga.