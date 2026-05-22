Rafa su Netflix, Rafael Nadal si racconta in una docuserie

Un viaggio nella storia di uno degli atleti più amati e di maggior successo di sempre nel mondo dello sport. Netflix Italia ha distribuito il trailer, visibile in apertura, di Rafa. La serie tv, formata da quattro episodi, arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 29 maggio

Lo sportivo spagnolo ha deciso di raccontarsi nella docuserie Rafa. La produzione ripercorrerà la carriera straordinaria dell'atleta grazie anche alle testimonianze di tennisti come Roger Federer e Novak Djokovic. Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale fornendo un primo sguardo sulla serie tv. Dietro la macchina da presa Zach Heinzerling. Il regista e produttore esecutivo ha dichiarato: “Con la storia di Rafa, il trionfo è scontato. Ciò che mi ha sorpreso è stata la sua disponibilità a rivelare l'incertezza e la vulnerabilità che si celano dietro quella grandezza”.

Nel corso della carriera Rafael Nadal è diventato uno dei più grandi tennisti della storia con numeri da capogiro, tra i quali ventidue Slam vinti, quattordici Roland Garros e la prima posizione nella classifica mondiale maschile ATP. Questa la sinossi ufficiale della docuserie: “Offre uno sguardo senza precedenti sulla vita di uno dei più grandi tennisti nella storia dello sport. I quattro episodi ripercorrono il suo percorso dall'infanzia alla stagione finale dell'ATP Tour nel 2024, con filmati inediti e un accesso esclusivo alla sua cerchia ristretta”.

La trama prosegue: ”Rafa va oltre i trofei e le vittorie per mettere in primo piano il lato umano della carriera del campione: l'impegno incessante, la pressione fisica ed emotiva e la continua battaglia contro i propri limiti. Con le testimonianze di giocatori come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe, oltre a quelle dei familiari e della sua squadra, traccia un ritratto unico dell'eredità del campione spagnolo dentro e fuori dal campo”.

La docuserie farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente venerdì 29 maggio.